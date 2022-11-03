"Это не друзья": Кормухина высказалась о не поддержавших СВО коллегах
Ольга Кормухина высказалась о не поддержавших СВО коллегах и их ценностях
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Певица Ольга Кормухина высказалась о не поддержавших СВО коллегах и сказала, что не может назвать их своими друзьями.
"Это не друзья. Они никогда не были моими друзьями. Русского рока нет по одной простой причине. Рок – это способ человека заявить миру, что он сошел с ума. Это идти против течения. А они занимались собой, своими представлениями и карьерами", – поделилась артистка в интервью передачи "Жизнь и судьба".
Также она заявила, что у уехавших музыкантов другие ценности.
"Им оказалось важнее быть принятыми "там". Почему легко вдохнулось сейчас на эстраде? В основном это были представители "страны 404", – добавила исполнительница.
Ольга Кормухина – советская и российская певица. Заслуженная артистка России. Выступала с концертами в Донбассе, Херсоне и в в госпиталях перед ранеными участниками спецоперации на Украине.
Ранее Басков рассказал о посещении госпиталя в зоне СВО. Артист не смог сдержать слез, когда вспомнил о встрече с командиром батальона.