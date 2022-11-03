Рейтинг@Mail.ru
"Это не друзья": Кормухина высказалась о не поддержавших СВО коллегах - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221103/kormukhina-1829043127.html
"Это не друзья": Кормухина высказалась о не поддержавших СВО коллегах
"Это не друзья": Кормухина высказалась о не поддержавших СВО коллегах - РИА Новости, 03.11.2022
"Это не друзья": Кормухина высказалась о не поддержавших СВО коллегах
Певица Ольга Кормухина высказалась о не поддержавших СВО коллегах и сказала, что не может назвать их своими друзьями. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T18:07
2022-11-03T18:07
шоубиз
ольга кормухина
россия
донбасс
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156066/31/1560663192_0:0:3144:1768_1920x0_80_0_0_9ff2340e0b37296df9d994d49bc3a955.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Певица Ольга Кормухина высказалась о не поддержавших СВО коллегах и сказала, что не может назвать их своими друзьями. Также она заявила, что у уехавших музыкантов другие ценности. Ольга Кормухина – советская и российская певица. Заслуженная артистка России. Выступала с концертами в Донбассе, Херсоне и в в госпиталях перед ранеными участниками спецоперации на Украине.Ранее Басков рассказал о посещении госпиталя в зоне СВО. Артист не смог сдержать слез, когда вспомнил о встрече с командиром батальона.
https://ria.ru/20221103/artisty-1828413821.html
россия
донбасс
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156066/31/1560663192_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c7af8c122281901832f62ef925a31a33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ольга кормухина, россия, донбасс, херсон
Шоубиз, Ольга Кормухина, Россия, Донбасс, Херсон
18:07 03.11.2022
 
"Это не друзья": Кормухина высказалась о не поддержавших СВО коллегах

Ольга Кормухина высказалась о не поддержавших СВО коллегах и их ценностях

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПевица Ольга Кормухина
Певица Ольга Кормухина - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Певица Ольга Кормухина высказалась о не поддержавших СВО коллегах и сказала, что не может назвать их своими друзьями.

"Это не друзья. Они никогда не были моими друзьями. Русского рока нет по одной простой причине. Рок – это способ человека заявить миру, что он сошел с ума. Это идти против течения. А они занимались собой, своими представлениями и карьерами", – поделилась артистка в интервью передачи "Жизнь и судьба".

Также она заявила, что у уехавших музыкантов другие ценности.
"Им оказалось важнее быть принятыми "там". Почему легко вдохнулось сейчас на эстраде? В основном это были представители "страны 404", – добавила исполнительница.
Ольга Кормухина – советская и российская певица. Заслуженная артистка России. Выступала с концертами в Донбассе, Херсоне и в в госпиталях перед ранеными участниками спецоперации на Украине.
Ранее Басков рассказал о посещении госпиталя в зоне СВО. Артист не смог сдержать слез, когда вспомнил о встрече с командиром батальона.
Певец Николай Басков выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 08:00Шоубиз
Вместе с Родиной: какие артисты помогли СВО
 
ШоубизОльга КормухинаРоссияДонбассХерсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала