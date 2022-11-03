https://ria.ru/20221103/kormukhina-1829043127.html

"Это не друзья": Кормухина высказалась о не поддержавших СВО коллегах

"Это не друзья": Кормухина высказалась о не поддержавших СВО коллегах - РИА Новости, 03.11.2022

"Это не друзья": Кормухина высказалась о не поддержавших СВО коллегах

Певица Ольга Кормухина высказалась о не поддержавших СВО коллегах и сказала, что не может назвать их своими друзьями. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:07

2022-11-03T18:07

2022-11-03T18:07

шоубиз

ольга кормухина

россия

донбасс

херсон

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Певица Ольга Кормухина высказалась о не поддержавших СВО коллегах и сказала, что не может назвать их своими друзьями. Также она заявила, что у уехавших музыкантов другие ценности. Ольга Кормухина – советская и российская певица. Заслуженная артистка России. Выступала с концертами в Донбассе, Херсоне и в в госпиталях перед ранеными участниками спецоперации на Украине.Ранее Басков рассказал о посещении госпиталя в зоне СВО. Артист не смог сдержать слез, когда вспомнил о встрече с командиром батальона.

https://ria.ru/20221103/artisty-1828413821.html

россия

донбасс

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ольга кормухина, россия, донбасс, херсон