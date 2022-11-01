Басков рассказал о посещении госпиталя в зоне СВО

"Я давал концерты для беженцев, я выступал в госпиталях. Был один из невероятных моментов: я приехал в госпиталь, меня попросили подняться на третий этаж, где лежал командир батальона. Зашел к нему в палату, у него одна нога ампутирована. Он спросил: "Можно я вас обниму? Ваши слова, ваша поддержка дали нам понять, что вам не безразлично, что мы на передовой". Я говорю: "Да это я должен вас обнять!" – рассказал певец.