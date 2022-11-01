https://ria.ru/20221101/baskov-1828372160.html
Басков рассказал о посещении госпиталя в зоне СВО
Басков рассказал о посещении госпиталя в зоне СВО - РИА Новости, 01.11.2022
Басков рассказал о посещении госпиталя в зоне СВО
Николай Басков рассказал о поддержке солдат СВО, посещении госпиталей и концертах для беженцев. Музыкант поделился информацией в интервью "Жизнь и Судьба". РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:28
2022-11-01T13:28
2022-11-01T13:28
шоубиз
николай басков
интервью
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Николай Басков рассказал о поддержке солдат СВО, посещении госпиталей и концертах для беженцев. Музыкант поделился информацией в интервью "Жизнь и Судьба".Артист не смог сдержать слез, когда вспомнил о встрече с командиром батальона.Кроме того, Басков назвал солдат настоящими героями.Также артист сообщил, что никогда не имел другого гражданства и не представлял, что может жить где-то, кроме России. Ранее Басков исполнил песню "Священная война" на Саур-Могиле в ДНР. Он заявил, что сегодня для России важна сплоченность.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай басков, интервью
Шоубиз, Николай Басков, Интервью
Басков рассказал о посещении госпиталя в зоне СВО
Николай Басков рассказал о поддержке солдат СВО и посещении госпиталей
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Николай Басков рассказал о поддержке солдат СВО, посещении госпиталей и концертах для беженцев. Музыкант поделился
информацией в интервью "Жизнь и Судьба".
Артист не смог сдержать слез, когда вспомнил о встрече с командиром батальона.
"Я давал концерты для беженцев, я выступал в госпиталях. Был один из невероятных моментов: я приехал в госпиталь, меня попросили подняться на третий этаж, где лежал командир батальона. Зашел к нему в палату, у него одна нога ампутирована. Он спросил: "Можно я вас обниму? Ваши слова, ваша поддержка дали нам понять, что вам не безразлично, что мы на передовой". Я говорю: "Да это я должен вас обнять!" – рассказал певец.
Кроме того, Басков назвал солдат настоящими героями.
"У меня все это стоит перед глазами. Многие этого не видят, но наши военные – великие герои. Это люди, которые сейчас делают все возможное, чтобы мы сейчас спокойно ходили по нашим улицам", – добавил исполнитель.
Также артист сообщил, что никогда не имел другого гражданства и не представлял, что может жить где-то, кроме России.
"У меня никогда не было другого гражданства. У меня даже не было счетов за границей. Я не мог никогда представить, что я могу жить где-то кроме своей любимой страны. Не понимаю, как можно быть неблагодарным своей стране, которая воспитала, дала возможность зарабатывать и быть любимым зрителями", – поделился музыкант.
Ранее Басков исполнил
песню "Священная война" на Саур-Могиле в ДНР. Он заявил, что сегодня для России важна сплоченность.