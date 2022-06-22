https://ria.ru/20220622/baskov-1797245643.html
Басков исполнил песню "Священная война" на Саур-Могиле в ДНР
Басков исполнил песню "Священная война" на Саур-Могиле в ДНР - РИА Новости, 22.06.2022
Басков исполнил песню "Священная война" на Саур-Могиле в ДНР
Николай Басков исполнил утром 22 июня песню "Священная война" на Саур-Могиле в ДНР. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:03
2022-06-22T12:03
2022-06-22T12:03
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Николай Басков исполнил утром 22 июня песню "Священная война" на Саур-Могиле в ДНР.Басков считает, что сегодня для России важна сплоченность. Двадцать второе июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.Курган Саур-Могила близ Донецка стал одним из символов борьбы советского народа с нацистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Вокруг Саур-Могилы в 1943 году шли тяжелые бои Красной армии с отборными дивизиями СС, которые были разгромлены и отброшены с донбасской земли.Мемориал, установленный на кургане Саур-Могила в районе города Снежное, открыли 19 сентября 1967 года. Ранее было принято решение восстановить из сохранившихся элементов все исторические рельефы мемориала, а также изготовить три новых рельефа, посвященные событиям 2014-2022 годов. Основой в части технических решений стала проектно-сметная документация, разработанная ДНР.
https://radiosputnik.ria.ru/20220512/leps-1788054324.html
https://ria.ru/20220621/galkin-1797034277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, николай басков, шоу-бизнес
Басков исполнил песню "Священная война" на Саур-Могиле в ДНР
Басков исполнил песню "Священная война" на Саур-Могиле в ДНР и призвал к сплоченности
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Николай Басков исполнил утром 22 июня песню "Священная война" на Саур-Могиле в ДНР.
"Я сын военного... С 14 лет меня приучали интересоваться политикой... Сегодня произошла, можно сказать, история... Сегодня в четыре утра на Саур-Могиле прозвучала песня "Священная война". Это было настолько трогательно, прямо со слезами на глазах ", – сказал артист в эфире канала "Соловьев Live".
Басков считает, что сегодня для России важна сплоченность.
"Я настолько уверенный внутренне человек со своей сильной позицией, с любовью к Родине... Сегодня самое главное – наша сплоченность", – отметил певец.
Двадцать второе июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
Курган Саур-Могила близ Донецка стал одним из символов борьбы советского народа с нацистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Вокруг Саур-Могилы в 1943 году шли тяжелые бои Красной армии с отборными дивизиями СС, которые были разгромлены и отброшены с донбасской земли.
Мемориал, установленный на кургане Саур-Могила в районе города Снежное, открыли 19 сентября 1967 года. Ранее было принято решение восстановить из сохранившихся элементов все исторические рельефы мемориала, а также изготовить три новых рельефа, посвященные событиям 2014-2022 годов. Основой в части технических решений стала проектно-сметная документация, разработанная ДНР.