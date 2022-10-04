https://ria.ru/20221004/pugacheva-1821385723.html
Пугачева резко высказалась о недоброжелателях
Пугачева резко высказалась о недоброжелателях - РИА Новости, 04.10.2022
Пугачева резко высказалась о недоброжелателях
Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram* пост, в котором резко высказалась в адрес своих недоброжелателей. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:47
2022-10-04T12:47
2022-10-04T17:04
шоубиз
алла пугачева
знаменитости
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram* пост, в котором резко высказалась в адрес своих недоброжелателей.На прошлой неделе в соцсетях и СМИ появились сообщения, что Пугачева покинула Россию и якобы выставила на продажу свой замок в деревне Грязь. Ранее большой резонанс вызвал пост певицы, в котором она обратилась к Минюсту и попросила признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным**. Ведомство проигнорировало это заявление.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20221001/pugacheva-1820837248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, знаменитости
Шоубиз, Алла Пугачева, Знаменитости
12:47 04.10.2022 (обновлено: 17:04 04.10.2022)
Пугачева резко высказалась о недоброжелателях
Певица Алла Пугачева резко ответила на критику после призыва признать ее иноагентом
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram* пост, в котором резко высказалась в адрес своих недоброжелателей.
"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", — написала она.
На прошлой неделе в соцсетях и СМИ появились сообщения, что Пугачева покинула Россию и якобы выставила на продажу свой замок в деревне Грязь.
Ранее большой резонанс вызвал пост певицы, в котором она обратилась к Минюсту и попросила
признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным**. Ведомство проигнорировало это заявление.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.