https://ria.ru/20221004/pugacheva-1821385723.html

Пугачева резко высказалась о недоброжелателях

Пугачева резко высказалась о недоброжелателях - РИА Новости, 04.10.2022

Пугачева резко высказалась о недоброжелателях

Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram* пост, в котором резко высказалась в адрес своих недоброжелателей. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:47

2022-10-04T12:47

2022-10-04T17:04

шоубиз

алла пугачева

знаменитости

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram* пост, в котором резко высказалась в адрес своих недоброжелателей.На прошлой неделе в соцсетях и СМИ появились сообщения, что Пугачева покинула Россию и якобы выставила на продажу свой замок в деревне Грязь. Ранее большой резонанс вызвал пост певицы, в котором она обратилась к Минюсту и попросила признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным**. Ведомство проигнорировало это заявление.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221001/pugacheva-1820837248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

алла пугачева, знаменитости