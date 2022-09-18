https://ria.ru/20220918/pugacheva-1817674722.html

Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом

Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом - РИА Новости, 18.09.2022

Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом

Певица Алла Пугачева обратилась к Минюсту c просьбой признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T15:44

2022-09-18T15:44

2022-09-18T16:40

шоубиз

алла пугачева

россия

украина

максим галкин

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Певица Алла Пугачева обратилась к Минюсту c просьбой признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*."Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем", — написала она в соцсетях.В минувшую пятницу Минюст внес Галкина* в реестр физических лиц-иноагентов. В обосновании включения в список указывается "осуществление политической деятельности", а источником иностранного финансирования называется Украина.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220912/galkin-1816173115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

алла пугачева, россия, украина, максим галкин