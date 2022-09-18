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Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом - РИА Новости, 18.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220918/pugacheva-1817674722.html
Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом
Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом - РИА Новости, 18.09.2022
Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом
Певица Алла Пугачева обратилась к Минюсту c просьбой признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T15:44
2022-09-18T16:40
шоубиз
алла пугачева
россия
украина
максим галкин
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Певица Алла Пугачева обратилась к Минюсту c просьбой признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*."Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем", — написала она в соцсетях.В минувшую пятницу Минюст внес Галкина* в реестр физических лиц-иноагентов. В обосновании включения в список указывается "осуществление политической деятельности", а источником иностранного финансирования называется Украина.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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алла пугачева, россия, украина, максим галкин
Шоубиз, Алла Пугачева, Россия, Украина, Максим Галкин
15:44 18.09.2022 (обновлено: 16:40 18.09.2022)
 
Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом

Певица Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за Максимом Галкиным

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Певица Алла Пугачева обратилась к Минюсту c просьбой признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*.
"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем", — написала она в соцсетях.
В минувшую пятницу Минюст внес Галкина* в реестр физических лиц-иноагентов. В обосновании включения в список указывается "осуществление политической деятельности", а источником иностранного финансирования называется Украина.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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