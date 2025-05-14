https://ria.ru/20250514/kasatkina-2016912943.html

В Москве пройдет вечер памяти, посвященный 100-летию Людмилы Касаткиной

В Москве пройдет вечер памяти, посвященный 100-летию Людмилы Касаткиной - РИА Новости, 14.05.2025

В Москве пройдет вечер памяти, посвященный 100-летию Людмилы Касаткиной

Вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения актрисы советского театра и кино, народной артистки СССР Людмилы Касаткиной, пройдет в Центральном... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:59:00+03:00

2025-05-14T15:59:00+03:00

2025-05-14T15:59:00+03:00

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Москва, 14 мая - РИА Новости. Вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения актрисы советского театра и кино, народной артистки СССР Людмилы Касаткиной, пройдет в Центральном академическом театре Российской армии 15 мая, сообщил ее сын, композитор и музыкант Алексей Колосов. "Я хочу поздравить всех с праздником (100 лет со дня рождения Людмилы Колосовой - ред.), который для нас очень важен. Мы очень серьезно готовились к тому, чтобы он состоялся так, как мы этого хотим. Ждем всех вас завтра в театре Российский армии на вечере памяти, хотя я называю его юбилейным вечером, чтобы в нем не было ни малейшей доли грусти", - сказал в среду на пресс-конференции Колосов. По его словам, на сцену театра Российской армии в среду выйдут известные люди разных поколений. "На сцену выйдет телеведущая Ангелина Вовк, телеведущий, журналист Сергей Майоров, прежде всего ученики Людмилы Ивановны - Михаил Богдасаров и Алиса Богарт, актеры театра (Российской армии - ред.), режиссер Андрей Житинкин, ну и мы, Анна Колосова и Алексей Колосов", - добавил он. Кроме того, рамках мероприятий к 100-летию со дня рождения актрисы, завтра на Страстном бульваре откроется фотовыставка "Судьба на двоих", посвященная жизни и творчеству Касаткиной и Колосова. Особое внимание организаторы выставки уделили международной деятельности актрисы. "Выставку мы назвали "Судьба на двоих" и она посвящена и Людмиле Ивановне и Сергею Николаевичу. На выставке отражена ее международная деятельность… Людмила Ивановна стала звездной международного уровня, она была лицом страны", - подчеркнула куратор выставки, президент Центра международного и культурно-делового сотрудничества "Культура для жизни" Галина Мерзликина. Мерзликина также отметила, что фотовыставка "Судьба на двоих" параллельно будет представлена на разных площадках: в Москино, в ГИТИСе, в театре Русской армии и в онлайн-формате. Людмила Касаткина родилась 15 мая 1925 года в селе Володарское Смоленской области. В 1947 году окончила ГИТИС имени А. В. Луначарского и была принята в труппу Центрального академического театра Советской армии (ЦАТСА). Сыграла на сцене этого театра более 40 ролей, среди которых наиболее известны такие постановки как "Орфей спускается в ад", "Шарады Бродвея" и "Ваша сестра и пленница" и другие. Дебютировала в кино в 1954 году в фильме "Укротительница тигров" в главной роли Лены Воронцовой. В последние годы Людмила Касаткина занималась преподавательской деятельностью в ГИТИСе (бывш. РАТИ - ред.), выступала на творческих вечерах, встречах со зрителями. Актриса удостоена званий Народной артистки СССР (1975), Заслуженного деятеля культуры ПНР (1975), являлась лауреатом Ленинской премии, Государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых. Касаткина скончалась на 87-м году жизни 22 февраля 2012 года.

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https://ria.ru/20250512/aktrisa-2016449160.html

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