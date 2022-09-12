https://ria.ru/20220912/parfenchikov-1815653949.html

Биография Артура Парфенчикова

Биография Артура Парфенчикова - РИА Новости, 12.09.2022

Биография Артура Парфенчикова

Артур Олегович Парфенчиков родился 29 ноября 1964 года в городе Петрозаводске (Республика Карелия). РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T04:18

2022-09-12T04:18

2022-09-12T04:18

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Артур Олегович Парфенчиков родился 29 ноября 1964 года в городе Петрозаводске (Республика Карелия).В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).С 1987 года работал помощником прокурора Олонецкого района прокуратуры Республики Карелия.С 1988 года – следователь прокуратуры Олонецкого района Республики Карелия.С 1991 года – заместитель прокурора города Сортавала.В 1995-2000 годах работал заместителем прокурора города Петрозаводска.С 2000 года – прокурор города Петрозаводска.С 2006 года – руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу – главный судебный пристав Санкт-Петербурга.С 2007 года – заместитель директора Федеральной службы судебных приставов – заместитель главного судебного пристава Российской Федерации.29 декабря 2008 года указом президента Российской Федерации был назначен директором Федеральной службы судебных приставов – главным судебным приставом Российской Федерации.15 февраля 2017 года Артур Парфенчиков указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Карелия.10 сентября 2017 года он был избран главой Карелии, получив поддержку 61,34% избирателей. 25 сентября 2017 года Артур Парфенчиков вступил в должность главы Республики Карелия. В июне 2022 года "Единая Россия" выдвинула Парфенчикова кандидатом на пост главы Карелии на выборах в сентябре 2022 года. Член Государственного совета РФ. Заслуженный юрист Российской Федерации, почетный работник министерства юстиции РФ, почетный работник прокуратуры РФ.Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса.Награжден орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2020). Сумма задекларированного дохода за 2021 год – 11,8 миллиона рублей (в том числе доход, полученный от сдачи квартиры в аренду – 4,2 миллиона рублей).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

единый день голосования — 2022, справки, артур парфенчиков, республика карелия, россия, петрозаводск, единая россия, политика