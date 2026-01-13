В Карелии предложили увеличить выплату студенткам при рождении первенца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил , что внес в законодательное собрание республики предложение увеличить со 100 до 150 тысяч рублей единовременную выплату студенткам при рождении первого ребенка, а также предусмотреть выплату в размере 200 тысяч рублей при рождении второго и последующих детей.

"Внес в парламент Карелии законодательную инициативу о расширении мер господдержки молодым мамам-студенткам. Предложил увеличить со 100 до 150 тысяч рублей единовременную выплату при рождении первого ребенка, 200 тысяч – при рождении второго и последующих детей", - написал Парфенчиков в своем Telegram-канале.

Глава Карелии уточнил, что комитет по здравоохранению и социальной политике законодательного собрания Карелии во вторник рассмотрит эту инициативу, затем вопрос будет вынесен на ближайшее заседание парламента республики.

Он напомнил, что финансовая мера поддержки молодых мам, которые учатся в вузах или колледжах, действует в республике с 2025 года. По его данным, единовременную выплату в 100 тысяч рублей получили 44 женщины.