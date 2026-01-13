Рейтинг@Mail.ru
В Карелии предложили увеличить выплату студенткам при рождении первенца
14:54 13.01.2026
В Карелии предложили увеличить выплату студенткам при рождении первенца
В Карелии предложили увеличить выплату студенткам при рождении первенца
общество, республика карелия, артур парфенчиков
Общество, Республика Карелия, Артур Парфенчиков
В Карелии предложили увеличить выплату студенткам при рождении первенца

Глава Карелии Парфенчик предложил увеличить выплату при рождении первенца

Артур Парфенчиков
Артур Парфенчиков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что внес в законодательное собрание республики предложение увеличить со 100 до 150 тысяч рублей единовременную выплату студенткам при рождении первого ребенка, а также предусмотреть выплату в размере 200 тысяч рублей при рождении второго и последующих детей.
"Внес в парламент Карелии законодательную инициативу о расширении мер господдержки молодым мамам-студенткам. Предложил увеличить со 100 до 150 тысяч рублей единовременную выплату при рождении первого ребенка, 200 тысяч – при рождении второго и последующих детей", - написал Парфенчиков в своем Telegram-канале.
Глава Карелии уточнил, что комитет по здравоохранению и социальной политике законодательного собрания Карелии во вторник рассмотрит эту инициативу, затем вопрос будет вынесен на ближайшее заседание парламента республики.
Он напомнил, что финансовая мера поддержки молодых мам, которые учатся в вузах или колледжах, действует в республике с 2025 года. По его данным, единовременную выплату в 100 тысяч рублей получили 44 женщины.
Парфенчиков отметил, что решение о повышении суммы единовременной выплаты было принято в конце прошлого года во время встречи с молодыми мамами. По его словам, также он предложил минсоцзащиты региона расширить возможность получения выплаты до 30 лет для жительниц республики, обучающихся очно.
Общество Республика Карелия Артур Парфенчиков
 
 
