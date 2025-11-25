Рейтинг@Mail.ru
Карелия ожидает 400 тысяч туристов предстоящей зимой - РИА Новости, 25.11.2025
19:11 25.11.2025
Карелия ожидает 400 тысяч туристов предстоящей зимой
Карелия ожидает 400 тысяч туристов предстоящей зимой
Предстоящей зимой ожидается, что Карелию посетят около 400 тысяч туристов, турпоток вырастет на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T19:11:00+03:00
2025-11-25T19:11:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986001727_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_b80d35406d6cec54a1ecafb1b392e6df.jpg
республика карелия, петрозаводск, артур парфенчиков, дед мороз, сортавала, юнеско
Республика Карелия, Петрозаводск, Артур Парфенчиков, Дед Мороз, Сортавала, ЮНЕСКО
Карелия ожидает 400 тысяч туристов предстоящей зимой

Зимой в Карелии ожидают около 400 тысяч туристов

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкВодопад Кивач не реке Суна в Государственном природном заповеднике "Кивач" в Карелии
Водопад Кивач не реке Суна в Государственном природном заповеднике Кивач в Карелии - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Водопад Кивач не реке Суна в Государственном природном заповеднике "Кивач" в Карелии. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Предстоящей зимой ожидается, что Карелию посетят около 400 тысяч туристов, турпоток вырастет на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава Карелии Артур Парфенчиков на заседании во вторник подчеркнул, что туристическая отрасль является неотъемлемой составляющей развития экономики региона и увеличение турпотока должно обеспечить поступления в бюджет.
"Сейчас в Карелии доходы от туризма составляют 3,7%. Увеличение турпотока – это серьезный импульс развития не только экономики, но и инфраструктуры населенных пунктов, а также решения вопросов экологии, преумножения нашего культурного наследия. Сегодня в Карелии действует почти тысяча объектов размещения. А это рабочие места для наших жителей, это налоги в местные бюджеты и развитие сопутствующих услуг", - подчеркнул Парфенчиков.
По словам главы Карелии, ярким примером развития территории, в том числе за счет увеличения турпотока, является строительство визит-центра "Беломорские петроглифы" в Беломорском округе.
"Еще несколько лет назад местом показа объекта наследия ЮНЕСКО был лес, без инфраструктуры. Сейчас это современный комплекс с благоустроенной территорией, интерес к которому проявляют инвесторы, и скоро, помимо действующего выставочного зала, здесь откроется современная гостиница", – сказал Парфенчиков.
Он напомнил, что в следующем году пройдет празднование 100-летия открытия беломорских петроглифов, что, безусловно, привлечет к ним внимание и со стороны туристов, и со стороны научного сообщества.
"А для местных жителей – это новые рабочие места", - подчеркнул глава региона.
Также Парфенчиков поставил задачу продолжить работу по обеспечению всесезонности турпотока в Карелию.
"Всесезонность – это гарантия занятости для жителей Карелии и, соответственно, стабильные доходы населения. Задача правительства – поддерживать событийный туризм, помогать в организации мероприятий, оказывать владельцам туристических объектов меры господдержки, в том числе участие в нацпроектах", - отметил он.
Как сообщил министр экономического развития Карелии Антон Фокин, всего в республике действует 992 объекта размещения на 21,6 тысячи мест.
"Расширяется перечень доступных баз отдыха и гостиничных комплексов. Помимо традиционных мест в Петрозаводске и Сортавале, вниманию туристов предложены новые объекты размещения в других районах республики", – сказал Фокин.
Он добавил, что в зимний сезон особое внимание будет уделено созданию праздничной атмосферы.
"Многие базовые услуги будут дополнены новыми программами, конкурсами, представлениями, концертами. Запланированы мероприятия различной направленности, которые позволят гостям республики глубже окунуться в мир северной красоты и приключений", - сообщил Фокин.
Ключевыми событиями предстоящего зимнего сезона станут игры Дедов Морозов в Олонце, ярмарка-фестиваль "Я-я Кемска волость". Интересны для посещения такие места, как вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко, поместье Деда Халла в Пряжинском районе, горный парк "Рускеала".
Республика КарелияПетрозаводскАртур ПарфенчиковДед МорозСортавалаЮНЕСКО
 
 
