Карелия ожидает 400 тысяч туристов предстоящей зимой

Водопад Кивач не реке Суна в Государственном природном заповеднике "Кивач" в Карелии. Архивное фото

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Предстоящей зимой ожидается, что Карелию посетят около 400 тысяч туристов, турпоток вырастет на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на заседании во вторник подчеркнул, что туристическая отрасль является неотъемлемой составляющей развития экономики региона и увеличение турпотока должно обеспечить поступления в бюджет.

"Сейчас в Карелии доходы от туризма составляют 3,7%. Увеличение турпотока – это серьезный импульс развития не только экономики, но и инфраструктуры населенных пунктов, а также решения вопросов экологии, преумножения нашего культурного наследия. Сегодня в Карелии действует почти тысяча объектов размещения. А это рабочие места для наших жителей, это налоги в местные бюджеты и развитие сопутствующих услуг", - подчеркнул Парфенчиков.

По словам главы Карелии, ярким примером развития территории, в том числе за счет увеличения турпотока, является строительство визит-центра "Беломорские петроглифы" в Беломорском округе.

"Еще несколько лет назад местом показа объекта наследия ЮНЕСКО был лес, без инфраструктуры. Сейчас это современный комплекс с благоустроенной территорией, интерес к которому проявляют инвесторы, и скоро, помимо действующего выставочного зала, здесь откроется современная гостиница", – сказал Парфенчиков.

Он напомнил, что в следующем году пройдет празднование 100-летия открытия беломорских петроглифов, что, безусловно, привлечет к ним внимание и со стороны туристов, и со стороны научного сообщества.

"А для местных жителей – это новые рабочие места", - подчеркнул глава региона.

Также Парфенчиков поставил задачу продолжить работу по обеспечению всесезонности турпотока в Карелию.

"Всесезонность – это гарантия занятости для жителей Карелии и, соответственно, стабильные доходы населения. Задача правительства – поддерживать событийный туризм, помогать в организации мероприятий, оказывать владельцам туристических объектов меры господдержки, в том числе участие в нацпроектах", - отметил он.

Как сообщил министр экономического развития Карелии Антон Фокин, всего в республике действует 992 объекта размещения на 21,6 тысячи мест.

"Расширяется перечень доступных баз отдыха и гостиничных комплексов. Помимо традиционных мест в Петрозаводске и Сортавале, вниманию туристов предложены новые объекты размещения в других районах республики", – сказал Фокин.

Он добавил, что в зимний сезон особое внимание будет уделено созданию праздничной атмосферы.

"Многие базовые услуги будут дополнены новыми программами, конкурсами, представлениями, концертами. Запланированы мероприятия различной направленности, которые позволят гостям республики глубже окунуться в мир северной красоты и приключений", - сообщил Фокин.