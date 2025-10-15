Рейтинг@Mail.ru
Парфенчиков: реконструированный участок трассы А-215 — важнейший проект - РИА Новости, 15.10.2025
21:45 15.10.2025
Парфенчиков: реконструированный участок трассы А-215 — важнейший проект
Парфенчиков: реконструированный участок трассы А-215 — важнейший проект - РИА Новости, 15.10.2025
Парфенчиков: реконструированный участок трассы А-215 — важнейший проект
Реконструированный участок трассы А-215 в Карелии является современной транспортной артерией и важнейшим для региона проектом, сообщил глава республики Артур... РИА Новости, 15.10.2025
строительство, республика карелия, россия, артур парфенчиков, вада, владимир путин, прионежский район
Строительство, Республика Карелия, Россия, Артур Парфенчиков, ВАДА, Владимир Путин, Прионежский район
Парфенчиков: реконструированный участок трассы А-215 — важнейший проект

Парфенчиков: обновленный участок трассы А-215 — важнейший проект для Карелии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Реконструированный участок трассы А-215 в Карелии является современной транспортной артерией и важнейшим для региона проектом, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
В среду президент России Владимир Путин дал старт началу движения на новых дорожно-транспортных объектах в Карелии, Татарстане и ХМАО.
"Важнейший для нас проект! В итоге мы получим современную транспортную артерию, благодаря которой жители многих поселков Прионежского района станут ближе к столице Карелии, здесь активно идет строительство индивидуального жилья. Огромное спасибо, Владимир Владимирович, за поддержку и внимание к нашему северо-западному приграничному региону", — приводит пресс-служба правительства региона слова Парфенчикова.
Трасса соединяет Карелию с Ленинградской и Вологодской областями и имеет особое стратегическое значение, отметили в пресс-службе.
Подрядчик — компания "ВАД" — завершил капремонт очередного участка — между селами Шелтозеро и Рыбрека, с 58 по 74 километр. Дорога стала комфортнее и безопаснее: здесь уложили трехслойный асфальт, в населенных пунктах оборудовали освещение, пешеходные переходы и тротуары.
Дорога "Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску" была передана в федеральную собственность в 2019 году. Она пролегает по западному побережью Онежского озера, обеспечивая транспортную доступность десятка населенных пунктов Прионежского района.
По территории Карелии проходит 102 километра трассы А-215, обновляют ее поэтапно. Ранее подрядчик отремонтировал участки вблизи Деревянки, Педасельги, Шокши и Деревянного общей протяженностью 58 километров. Здесь также уложили сверхпрочный асфальт, в границах населенных пунктов обустроили пешеходную инфраструктуру, протянули линии освещения, оборудовали автобусные остановки.
Сейчас подрядчик приводит в нормативное состояние оставшийся до границы с Ленинградской областью отрезок в 15 километров. Работы здесь завершат в 2026 году.
В планах — ремонт подъезда к Петрозаводску со стороны Деревянного. Его планируют сделать четырехполосным. Проект уже прошел государственную экспертизу.
 
