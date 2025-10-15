Парфенчиков: реконструированный участок трассы А-215 — важнейший проект

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Реконструированный участок трассы А-215 в Карелии является современной транспортной артерией и важнейшим для региона проектом, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По территории Карелии проходит 102 километра трассы А-215, обновляют ее поэтапно. Ранее подрядчик отремонтировал участки вблизи Деревянки, Педасельги, Шокши и Деревянного общей протяженностью 58 километров. Здесь также уложили сверхпрочный асфальт, в границах населенных пунктов обустроили пешеходную инфраструктуру, протянули линии освещения, оборудовали автобусные остановки.