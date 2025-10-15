Парфенчиков: реконструированный участок трассы А-215 — важнейший проект

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Реконструированный участок трассы А-215 в Карелии является современной транспортной артерией и важнейшим для региона проектом, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
В среду президент России Владимир Путин дал старт началу движения на новых дорожно-транспортных объектах в Карелии, Татарстане и ХМАО.
"Важнейший для нас проект! В итоге мы получим современную транспортную артерию, благодаря которой жители многих поселков Прионежского района станут ближе к столице Карелии, здесь активно идет строительство индивидуального жилья. Огромное спасибо, Владимир Владимирович, за поддержку и внимание к нашему северо-западному приграничному региону", — приводит пресс-служба правительства региона слова Парфенчикова.
Трасса соединяет Карелию с Ленинградской и Вологодской областями и имеет особое стратегическое значение, отметили в пресс-службе.
Подрядчик — компания "ВАД" — завершил капремонт очередного участка — между селами Шелтозеро и Рыбрека, с 58 по 74 километр. Дорога стала комфортнее и безопаснее: здесь уложили трехслойный асфальт, в населенных пунктах оборудовали освещение, пешеходные переходы и тротуары.
Дорога "Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску" была передана в федеральную собственность в 2019 году. Она пролегает по западному побережью Онежского озера, обеспечивая транспортную доступность десятка населенных пунктов Прионежского района.
По территории Карелии проходит 102 километра трассы А-215, обновляют ее поэтапно. Ранее подрядчик отремонтировал участки вблизи Деревянки, Педасельги, Шокши и Деревянного общей протяженностью 58 километров. Здесь также уложили сверхпрочный асфальт, в границах населенных пунктов обустроили пешеходную инфраструктуру, протянули линии освещения, оборудовали автобусные остановки.
Сейчас подрядчик приводит в нормативное состояние оставшийся до границы с Ленинградской областью отрезок в 15 километров. Работы здесь завершат в 2026 году.
В планах — ремонт подъезда к Петрозаводску со стороны Деревянного. Его планируют сделать четырехполосным. Проект уже прошел государственную экспертизу.