Парфенчиков: новые ФАПы в Карелии улучшили жизнь для 80% сельских жителей

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Условия оказания медицинской помощи улучшились почти для 80% сельских жителей Карелии благодаря новым ФАПам, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Заявление прозвучало в четверг на встрече "Платформа Будущего: Регион-2030. 100 шагов" в национальном центре "Россия".

Глава региона уточнил, что такого результата удалось достичь благодаря планомерной работе: в прошлом году построили 19 новых ФАПов и амбулаторий, а всего за последние годы ввели 51 ФАП и 12 врачебных амбулаторий, а также отремонтировали 56 других медучреждений. По его словам, оказание медпомощи улучшилось для 80% сельских жителей.

"В ближайшее время мы планируем построить еще около 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в сельской местности, а также провести капитальные ремонты в 53 учреждениях", — сказал Парфенчиков

Крупные стройки в сфере здравоохранения продолжаются и в Петрозаводске . Главный из них — новый хирургический корпус с палатами интенсивной терапии и реанимации для Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи. Это современный комплекс с вертолетной площадкой и новейшим оборудованием, который откроет новые возможности для высокотехнологичного лечения.

Кроме того, в 2027 году в Карелии начнут строительство нового онкологического центра.

Особое внимание уделяется кадровому обеспечению. Сейчас около тысячи студентов обучается в медицинских вузах и колледжах по целевому направлению из Карелии.

"Если у нас возникают проблемы с обеспечением кадров, мы на них реагируем. Например, в прошлом году мы открыли в нашем медицинском колледже отделение стоматологии", — подчеркнул глава региона.