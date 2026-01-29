Рейтинг@Mail.ru
Парфенчиков: новые ФАПы в Карелии улучшили жизнь для 80% сельских жителей
Парфенчиков: новые ФАПы в Карелии улучшили жизнь для 80% сельских жителей
Условия оказания медицинской помощи улучшились почти для 80% сельских жителей Карелии благодаря новым ФАПам, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 29.01.2026
2026
Парфенчиков: новые ФАПы в Карелии улучшили жизнь для 80% сельских жителей

Артур Парфенчиков: оказание медпомощи улучшили для 80% сельских жителей Карелии

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Условия оказания медицинской помощи улучшились почти для 80% сельских жителей Карелии благодаря новым ФАПам, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
Заявление прозвучало в четверг на встрече "Платформа Будущего: Регион-2030. 100 шагов" в национальном центре "Россия".
Глава региона уточнил, что такого результата удалось достичь благодаря планомерной работе: в прошлом году построили 19 новых ФАПов и амбулаторий, а всего за последние годы ввели 51 ФАП и 12 врачебных амбулаторий, а также отремонтировали 56 других медучреждений. По его словам, оказание медпомощи улучшилось для 80% сельских жителей.
"В ближайшее время мы планируем построить еще около 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в сельской местности, а также провести капитальные ремонты в 53 учреждениях", — сказал Парфенчиков.
Крупные стройки в сфере здравоохранения продолжаются и в Петрозаводске. Главный из них — новый хирургический корпус с палатами интенсивной терапии и реанимации для Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи. Это современный комплекс с вертолетной площадкой и новейшим оборудованием, который откроет новые возможности для высокотехнологичного лечения.
Кроме того, в 2027 году в Карелии начнут строительство нового онкологического центра.
Особое внимание уделяется кадровому обеспечению. Сейчас около тысячи студентов обучается в медицинских вузах и колледжах по целевому направлению из Карелии.
"Если у нас возникают проблемы с обеспечением кадров, мы на них реагируем. Например, в прошлом году мы открыли в нашем медицинском колледже отделение стоматологии", — подчеркнул глава региона.
В Карелии также уделяется большое внимание социальной политике. Одним из значимых достижений стало решение проблемы доступности дошкольного образования: за последние годы создано 2,5 тысячи новых мест в детских садах. Параллельно реализуется масштабная программа по строительству и капитальному ремонту школ, что позволяет создавать современные и безопасные условия для обучения детей во всех районах республики. За последние годы отремонтировано несколько десятков школ и построено пять новых образовательных учреждений.
 
