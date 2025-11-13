Рейтинг@Mail.ru
Парфенчиков: бюджет сформирован с приоритетом выполнения соцобязательств - РИА Новости, 13.11.2025
14:20 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/parfenchikov-2054751579.html
Парфенчиков: бюджет сформирован с приоритетом выполнения соцобязательств
Парфенчиков: бюджет сформирован с приоритетом выполнения соцобязательств - РИА Новости, 13.11.2025
Парфенчиков: бюджет сформирован с приоритетом выполнения соцобязательств
Глава Карелии Артур Парфенчиков представил проект бюджета республики на ближайшие три года, документ сформирован с приоритетом выполнения социальных... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T14:20:00+03:00
2025-11-13T14:20:00+03:00
республика карелия
артур парфенчиков
лахденпохья
петрозаводск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024404376_0:139:2954:1801_1920x0_80_0_0_6d9252d9499bb602be19d5e1016d8ab1.jpg
республика карелия
лахденпохья
петрозаводск
республика карелия, артур парфенчиков, лахденпохья, петрозаводск
Республика Карелия, Артур Парфенчиков, Лахденпохья, Петрозаводск
Парфенчиков: бюджет сформирован с приоритетом выполнения соцобязательств

Парфенчиков: бюджет Карелии проработан с приоритетом выполнения соцобязательств

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАртур Парфенчиков
Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Артур Парфенчиков. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков представил проект бюджета республики на ближайшие три года, документ сформирован с приоритетом выполнения социальных обязательств, сообщает пресс-служба главы региона.
Как отметил Парфенчиков, при формировании документа правительство республики ставило перед собой конкретные цели.
"Первая – обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета в целом, вторая – безусловное исполнение социальных обязательств и третья цель – повышение качества жизни граждан через инфраструктурное развитие", – заявил глава, его слова приводит пресс-служба.
Также республика будет добиваться увеличения собственных доходов, и в трехлетнем бюджете заложен рост их объемов ежегодно. В 2026 году на 8% запланировано увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов.
Расходы бюджета в следующем году составят 78 миллиардов рублей. В первую очередь средства направят на финансирование социальной сферы.
"В целом бюджет на ближайшую трехлетку сформирован с безусловным приоритетом выполнения всех социальных обязательств", – подчеркнул Парфенчиков.
Особое внимание в проекте закона уделено поддержке участников СВО и членов их семей. Как отметил руководитель региона, все меры для этой категории граждан будут обеспечены в полном объеме.
Свыше 10 миллиардов рублей в бюджете запланировано на реализацию национальных проектов. Одним из приоритетов называют оплату труда работников государственных и муниципальных учреждений республики. На ее повышение будет направлено более 4,3 миллиарда рублей.
Бюджетные инвестиции предусмотрены на развитие всех сфер жизни республики. Средства выделены на строительство больничного комплекса с поликлиникой и стационаром в Лахденпохье, а также на возведение двух новых детских садов. В Петрозаводске запланировано строительство нового технопарка "Биотех". Ряд проектов республика реализует в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Объем Дорожного фонда Карелии в 2026 году составит более 9 миллиардов рублей. Из них порядка 5,4 миллиарда рублей будут направлены на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения и мостов.
Глава Карелии выразил уверенность, что благодаря общим усилиям и совместной работе с депутатами Законодательного Собрания все поставленные в бюджете задачи будут решены.
По итогам рассмотрения и обсуждения карельские парламентарии проголосовали за принятие проекта финансового документа на трехлетний период в первом чтении.
Республика КарелияАртур ПарфенчиковЛахденпохьяПетрозаводск
 
 
