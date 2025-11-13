Парфенчиков: бюджет сформирован с приоритетом выполнения соцобязательств

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков представил проект бюджета республики на ближайшие три года, документ сформирован с приоритетом выполнения социальных обязательств, сообщает пресс-служба главы региона.

Как отметил Парфенчиков, при формировании документа правительство республики ставило перед собой конкретные цели.

"Первая – обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета в целом, вторая – безусловное исполнение социальных обязательств и третья цель – повышение качества жизни граждан через инфраструктурное развитие", – заявил глава, его слова приводит пресс-служба.

Также республика будет добиваться увеличения собственных доходов, и в трехлетнем бюджете заложен рост их объемов ежегодно. В 2026 году на 8% запланировано увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов.

Расходы бюджета в следующем году составят 78 миллиардов рублей. В первую очередь средства направят на финансирование социальной сферы.

"В целом бюджет на ближайшую трехлетку сформирован с безусловным приоритетом выполнения всех социальных обязательств", – подчеркнул Парфенчиков.

Особое внимание в проекте закона уделено поддержке участников СВО и членов их семей. Как отметил руководитель региона, все меры для этой категории граждан будут обеспечены в полном объеме.

Свыше 10 миллиардов рублей в бюджете запланировано на реализацию национальных проектов. Одним из приоритетов называют оплату труда работников государственных и муниципальных учреждений республики. На ее повышение будет направлено более 4,3 миллиарда рублей.

Бюджетные инвестиции предусмотрены на развитие всех сфер жизни республики. Средства выделены на строительство больничного комплекса с поликлиникой и стационаром в Лахденпохье, а также на возведение двух новых детских садов. В Петрозаводске запланировано строительство нового технопарка "Биотех". Ряд проектов республика реализует в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Объем Дорожного фонда Карелии в 2026 году составит более 9 миллиардов рублей. Из них порядка 5,4 миллиарда рублей будут направлены на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения и мостов.

Глава Карелии выразил уверенность, что благодаря общим усилиям и совместной работе с депутатами Законодательного Собрания все поставленные в бюджете задачи будут решены.