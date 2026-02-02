Глава Карелии назвал неуместным челлендж Минфина "Февраль без трат"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал неуместным челлендж Минфина республики "Февраль без трат".
По его словам, 1 февраля в паблике минфина Карелии был размещен пост о "челлендже" по управлению личными финансами "Февраль без трат".
"Землякам предлагалось отказаться от спонтанных покупок - приобретения одежды, посещения кафе и ресторанов, поездок на такси, а также от развлечений. Буду категоричен. Предложенный челлендж бездумен по сути и безнравственен в основе своей! Никакого отношения к финансовой грамотности он не имеет!" - написал глава Карелии в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что считает очевидной "бездушность и неуместность челленджа".
"Поручил провести служебную проверку в отношении министра финансов республики Александра Климочкина, а также по факту ненадлежащего контроля публичной информационной политики министерства. О результатах сообщу дополнительно", - добавил Парфенчиков.
