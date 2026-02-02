Рейтинг@Mail.ru
17:20 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/ekonomika-2071764070.html
Глава Карелии назвал неуместным челлендж Минфина "Февраль без трат"
республика карелия, артур парфенчиков, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Республика Карелия, Артур Парфенчиков, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал неуместным челлендж Минфина республики "Февраль без трат".
По его словам, 1 февраля в паблике минфина Карелии был размещен пост о "челлендже" по управлению личными финансами "Февраль без трат".
"Землякам предлагалось отказаться от спонтанных покупок - приобретения одежды, посещения кафе и ресторанов, поездок на такси, а также от развлечений. Буду категоричен. Предложенный челлендж бездумен по сути и безнравственен в основе своей! Никакого отношения к финансовой грамотности он не имеет!" - написал глава Карелии в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что считает очевидной "бездушность и неуместность челленджа".
"Поручил провести служебную проверку в отношении министра финансов республики Александра Климочкина, а также по факту ненадлежащего контроля публичной информационной политики министерства. О результатах сообщу дополнительно", - добавил Парфенчиков.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Минфин рассказал о дефиците бюджета России по итогам 2025 года
19 января, 16:11
 
Республика КарелияАртур ПарфенчиковМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
