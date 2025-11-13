https://ria.ru/20251113/kareliya-2054869475.html
Власти Карелии окажут поддержку семьям погибших летчиков Су-30
Власти Карелии окажут поддержку семьям погибших летчиков Су-30 - РИА Новости, 13.11.2025
Власти Карелии окажут поддержку семьям погибших летчиков Су-30
Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования семьям погибших летчиков и сообщил, что власти окажут им необходимую помощь. РИА Новости, 13.11.2025
Власти Карелии окажут поддержку семьям погибших летчиков Су-30
Парфенчиков: власти Карелии окажут поддержку семьям погибших летчиков Су-30