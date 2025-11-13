Рейтинг@Mail.ru
Власти Карелии окажут поддержку семьям погибших летчиков Су-30 - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/kareliya-2054869475.html
Власти Карелии окажут поддержку семьям погибших летчиков Су-30
Власти Карелии окажут поддержку семьям погибших летчиков Су-30 - РИА Новости, 13.11.2025
Власти Карелии окажут поддержку семьям погибших летчиков Су-30
Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования семьям погибших летчиков и сообщил, что власти окажут им необходимую помощь. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T21:59:00+03:00
2025-11-13T21:59:00+03:00
республика карелия
артур парфенчиков
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-30
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965900776_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_83a762b31ba3bd41e1d8ec3e23905eb1.jpg
https://ria.ru/20251113/samolet-2054693675.html
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965900776_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_a0591dd1492221e117b739791a25d9fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика карелия, артур парфенчиков, министерство обороны рф (минобороны рф), су-30, происшествия
Республика Карелия, Артур Парфенчиков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-30, Происшествия
Власти Карелии окажут поддержку семьям погибших летчиков Су-30

Парфенчиков: власти Карелии окажут поддержку семьям погибших летчиков Су-30

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАртур Парфенчиков
Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Артур Парфенчиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования семьям погибших летчиков и сообщил, что власти окажут им необходимую помощь.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что около 19.00 мск в Карелии при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. По данным ведомства, самолет упал в безлюдном районе, полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб.
"Как стало известно, погибшие летчики - это наши ребята, военнослужащие 159-го авиационного истребительного полка. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Окажем им необходимую помощь", - написал Парфенчиков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что экстренные службы, прибывшие оперативно к месту крушения самолета, продолжают работу. По его словам, никто из жителей не пострадал – самолет упал в лесном массиве вне населенных пунктов.
Место крушения турецкого военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Грузии обнаружили тела всех турецких военных после крушения самолета
Вчера, 11:18
 
Республика КарелияАртур ПарфенчиковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-30Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала