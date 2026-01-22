Руденя и Парфенчиков оценили новый двор животноводческого центра в Карелии

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и глава Карелии Артур Парфенчиков оценили работу животноводческого комплекса "Ильинское", они осмотрели новую площадку хозяйства и обсудили его дальнейшее развитие, сообщает пресс-служба главы Карелии.

В 2025 году в селе Видлица при поддержке регионального бюджета был введен в эксплуатацию второй двор животноводческого комплекса. В пресс-службе отметили, что этот шаг стал логическим продолжением ремонтно-восстановительных работ, начатых в 2023 году. В начале 2024 года был открыт первый двор на 400 голов, оснащенный современным доильным залом и передовым животноводческим оборудованием. В 2025 году была завершена вторая очередь. Так восстановление второго двора позволило увеличить мощность комплекса до 800 голов дойного стада.

АО "Племенное хозяйство "Ильинское" ежегодно реализует проекты по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, в том числе с государственной поддержкой. В 2025 году оно ввело в оборот более 370 гектаров сельскохозяйственных угодий. Современный подход к кормопроизводству позволяет хозяйству не только расширять рацион поголовья, но и значительно увеличивать питательность кормов. Это, в свою очередь, способствует росту продуктивности стада и укреплению финансово-экономического благополучия предприятия. По итогам года "Ильинское" достигло показателя в 23,7 тысячи тонн молока – это на 15 % больше, чем в предыдущем году.

Руденя и Парфенчиков встретились с руководством и сотрудниками сельхозпредприятия, обсудили условия труда и перспективы дальнейшего развития хозяйства.