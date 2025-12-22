Рейтинг@Mail.ru
"Россети": новые энергообъекты поспособствуют социальному развитию России
15:11 22.12.2025
"Россети": новые энергообъекты поспособствуют социальному развитию России
россия, республика карелия, москва, артур парфенчиков, красноярский алюминиевый завод, полиметалл, россети, александр новак, сергей цивилев
Россия, Республика Карелия, Москва, Артур Парфенчиков, Красноярский алюминиевый завод, Полиметалл, Россети, Александр Новак, Сергей Цивилев
© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Россети"Генеральный директор, председатель правления ПАО "Россети" Андрей Рюмин
Генеральный директор, председатель правления ПАО Россети Андрей Рюмин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Россети"
Генеральный директор, председатель правления ПАО "Россети" Андрей Рюмин
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Запущенные в День энергетика объекты поддержат развитие промышленности и туризма в российских регионах, а в конечном счете поспособствуют социальному и экономическому росту страны, сообщил генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин.
В торжественной церемонии в Москве участвовали заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и министр энергетики РФ Сергей Цивилев. На объектах, подключенных по видеосвязи из ситуационно-аналитического центра группы "Россети", присутствовали глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
В День энергетика дан старт работе объектов в четырех регионах России. В Карелии состоялся пуск подстанции 110 кВ "Гранит". В Чеченской Республике начал работу энергоцентр 110 кВ "Ведучи". В Хабаровском крае введена подстанция 220 кВ "Полиметалл". Кроме того, в Красноярске после реконструкции "Россети" открыли питающий центр 220 кВ "ЦРП", участвующий в выдаче мощности Красноярской ТЭЦ-3 и электроснабжении Красноярского алюминиевого завода. На самой электростанции Сибирская генерирующая компания запустила новый энергоблок.
"По традиции наш профессиональный праздник мы отмечаем пуском крупных энергообъектов. Они поддержат развитие промышленности и туризма в регионах, а в конечном счете будут способствовать социальному и экономическому росту нашей страны. На каждой из введенных подстанций применены цифровые системы и технологические решения, которые гарантируют высокую надежность электроснабжения. Доля российского оборудования превышает 95%", – приводит пресс-служба слова Рюмина.
РоссияРеспублика КарелияМоскваАртур ПарфенчиковКрасноярский алюминиевый заводПолиметаллРоссетиАлександр НовакСергей Цивилев
 
 
