"Россети": новые энергообъекты поспособствуют социальному развитию России
"Россети": новые энергообъекты поспособствуют социальному развитию России - РИА Новости, 22.12.2025
"Россети": новые энергообъекты поспособствуют социальному развитию России
Запущенные в День энергетика объекты поддержат развитие промышленности и туризма в российских регионах, а в конечном счете поспособствуют социальному и... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:11:00+03:00
2025-12-22T15:11:00+03:00
2025-12-22T15:11:00+03:00
россия
республика карелия
москва
артур парфенчиков
красноярский алюминиевый завод
полиметалл
россети
александр новак
россия
республика карелия
москва
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Запущенные в День энергетика объекты поддержат развитие промышленности и туризма в российских регионах, а в конечном счете поспособствуют социальному и экономическому росту страны, сообщил генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин.
В торжественной церемонии в Москве участвовали заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и министр энергетики РФ Сергей Цивилев. На объектах, подключенных по видеосвязи из ситуационно-аналитического центра группы "Россети", присутствовали глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
В День энергетика дан старт работе объектов в четырех регионах России. В Карелии состоялся пуск подстанции 110 кВ "Гранит". В Чеченской Республике начал работу энергоцентр 110 кВ "Ведучи". В Хабаровском крае введена подстанция 220 кВ "Полиметалл". Кроме того, в Красноярске после реконструкции "Россети" открыли питающий центр 220 кВ "ЦРП", участвующий в выдаче мощности Красноярской ТЭЦ-3 и электроснабжении Красноярского алюминиевого завода. На самой электростанции Сибирская генерирующая компания запустила новый энергоблок.
"По традиции наш профессиональный праздник мы отмечаем пуском крупных энергообъектов. Они поддержат развитие промышленности и туризма в регионах, а в конечном счете будут способствовать социальному и экономическому росту нашей страны. На каждой из введенных подстанций применены цифровые системы и технологические решения, которые гарантируют высокую надежность электроснабжения. Доля российского оборудования превышает 95%", – приводит пресс-служба слова Рюмина.