Глава Карелии поручил увеличить выплаты студенткам при рождении детей - РИА Новости, 28.11.2025
15:58 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/karelija-2058400069.html
Глава Карелии поручил увеличить выплаты студенткам при рождении детей
республика карелия
артур парфенчиков
дети
общество
республика карелия
республика карелия, артур парфенчиков, дети, общество
Республика Карелия, Артур Парфенчиков, Дети, Общество
Глава Карелии поручил увеличить выплаты студенткам при рождении детей

В Карелии расширены меры господдержки молодых матерей

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил увеличить выплату студенткам при рождении ребенка и расширить эту меру господдержки на второго и третьего ребенка, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В преддверии Дня матери Парфенчиков встретился в Центре детского чтения Национальной библиотеки с молодыми мамами республики, совмещающими учебу и работу с материнством, поздравил их с праздником, ответил на вопросы о мерах поддержки и планах по их усовершенствованию.
Шандалович: в Карелии матери-героини получат по 1 миллиону рублей
18 сентября, 11:44
18 сентября, 11:44
По итогам встречи глава Карелии поручил региональному Минсоцзащиты повысить сумму единовременной выплаты матерям-студенткам, а также предусмотреть новую выплату за второго и последующих детей, рожденных во время учебы, и расширить возможность получения выплаты до 30 лет для обучающихся очно и проживающих в республике.
"Убежден, что социальные меры для родителей должны становиться все более адресными и концентрироваться на молодой семье, поддержке материнства – это залог развития нашего общества и государства. В Карелии мы продолжаем работу в этом направлении", - приводятся в сообщении слова Парфенчикова.
В пресс-службе напомнили, что новая мера господдержки матерей - единовременная выплата была введена по инициативе главы Карелии с этого года. Сейчас размер выплаты составляет 100 тысяч рублей, она положена жительницам Карелии до 25 лет, родившим ребенка и очно обучающимся в вузах или колледжах. В 2025 году выплату получили 44 женщины.
В Карелии действуют и иные меры поддержки родителей, среди которых – региональный материнский (семейный) капитал в рамках нацпроекта "Семья", единовременная выплата семьям при одновременном рождении троих и более детей на приобретение или строительство жилья, ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей для детей из многодетных семей, комплекты "Подарок новорожденному" с детскими принадлежностями, обеспечение молочными продуктами, лекарственными препаратами и другие.
Парламент Карелии расширил возможности использования маткапитала
19 июня, 15:43
19 июня, 15:43
 
Республика КарелияАртур ПарфенчиковДетиОбщество
 
 
