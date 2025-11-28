Глава Карелии поручил увеличить выплаты студенткам при рождении детей

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил увеличить выплату студенткам при рождении ребенка и расширить эту меру господдержки на второго и третьего ребенка, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В преддверии Дня матери Парфенчиков встретился в Центре детского чтения Национальной библиотеки с молодыми мамами республики, совмещающими учебу и работу с материнством, поздравил их с праздником, ответил на вопросы о мерах поддержки и планах по их усовершенствованию.

По итогам встречи глава Карелии поручил региональному Минсоцзащиты повысить сумму единовременной выплаты матерям-студенткам, а также предусмотреть новую выплату за второго и последующих детей, рожденных во время учебы, и расширить возможность получения выплаты до 30 лет для обучающихся очно и проживающих в республике.

"Убежден, что социальные меры для родителей должны становиться все более адресными и концентрироваться на молодой семье, поддержке материнства – это залог развития нашего общества и государства. В Карелии мы продолжаем работу в этом направлении", - приводятся в сообщении слова Парфенчикова.

В пресс-службе напомнили, что новая мера господдержки матерей - единовременная выплата была введена по инициативе главы Карелии с этого года. Сейчас размер выплаты составляет 100 тысяч рублей, она положена жительницам Карелии до 25 лет, родившим ребенка и очно обучающимся в вузах или колледжах. В 2025 году выплату получили 44 женщины.