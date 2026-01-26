Рейтинг@Mail.ru
09:22 26.01.2026
Прокуратура проводит проверку после пожара в больнице в Карелии
Прокуратура проводит проверку после пожара в больнице в Карелии
Прокуратура проводит проверку после пожара в отделении Кондопожской ЦРБ, где погиб человек, сообщает прокуратура Карелии. РИА Новости, 26.01.2026
происшествия, республика карелия, кондопожский район, артур парфенчиков
Происшествия, Республика Карелия, Кондопожский район, Артур Парфенчиков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после пожара в отделении Кондопожской ЦРБ, где погиб человек, сообщает прокуратура Карелии.
Ранее в понедельник глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал, что ночью во взрослом инфекционном отделении на первом этаже Кондопожской ЦРБ произошел пожар. На момент пожара в отделении находились восемь пациентов, сейчас они переведены в основное здание. По его словам, погиб пожилой мужчина, он оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер. Глава республики отметил, что причины произошедшего, а также возможный ущерб установит специальная комиссия.
"В ходе проверки прокуратура Кондопожского района установит причины и обстоятельства происшествия, даст оценку соблюдению ответственными лицами требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
ПроисшествияРеспублика КарелияКондопожский районАртур Парфенчиков
 
 
Заголовок открываемого материала