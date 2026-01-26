https://ria.ru/20260126/prokuratura-2070255922.html
Прокуратура проводит проверку после пожара в больнице в Карелии
Прокуратура проводит проверку после пожара в больнице в Карелии - РИА Новости, 26.01.2026
Прокуратура проводит проверку после пожара в больнице в Карелии
Прокуратура проводит проверку после пожара в отделении Кондопожской ЦРБ, где погиб человек, сообщает прокуратура Карелии. РИА Новости, 26.01.2026
Прокуратура проводит проверку после пожара в больнице в Карелии
В карельской больнице проводят проверку после пожара, где погиб человек