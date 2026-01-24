Рейтинг@Mail.ru
Карелия помогает Мурманской области восстанавливать электроснабжение - РИА Новости, 24.01.2026
16:28 24.01.2026
Карелия помогает Мурманской области восстанавливать электроснабжение
Карелия помогает Мурманской области восстанавливать электроснабжение
Карелия оказывает помощь в восстановлении электроснабжения в Мурманской области, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 24.01.2026
происшествия, республика карелия, артур парфенчиков, россети, мурманск, мурманская область
Происшествия, Республика Карелия, Артур Парфенчиков, Россети, Мурманск, Мурманская область
Карелия помогает Мурманской области восстанавливать электроснабжение

Карелия оказывает помощь в восстановлении электроснабжения в Мурманской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗаснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Карелия оказывает помощь в восстановлении электроснабжения в Мурманской области, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
Он напомнил, что в Мурманской области из-за неблагоприятных погодных условий произошло обрушение нескольких опор линий электропередачи, жители Мурманска и Североморска столкнулись с проблемами с электроснабжением.
Зима - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Россиянам дали совет, как правильно одеваться в сильные морозы
Вчера, 09:40
"Конечно, мы не могли остаться в стороне. Карельские энергетики немедленно пришли на помощь. Оперативно подготовили металлические конструкции для замены поврежденных опор ЛЭП и сегодня рано утром отправили их из Лоухского района. Вторая партия таких конструкций только что ушла из Петрозаводска", - написал глава Карелии в своем Telegram- канале.
Парфенчиков сообщил, что на месте ликвидации аварии работают также бригады из Карелии. Чтобы оперативно доставить специалистов и материалы, выделены дополнительные снегоходы и вездеходы.
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. В регионе был введен режим повышенной готовности. Компания "Россети" сообщила, что в круглосуточном режиме ликвидируют в Мурманской области последствия снегопада, шквалистого ветра, гололедно-изморозевых отложений на проводах и опорах линий электропередачи.
Девушка убирает снег у входа в магазин в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
От снега к температурной лихорадке – парадоксальные прогнозы синоптиков
Вчера, 10:00
 
ПроисшествияРеспублика КарелияАртур ПарфенчиковРоссетиМурманскМурманская область
 
 
