Карелия помогает Мурманской области восстанавливать электроснабжение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Карелия оказывает помощь в восстановлении электроснабжения в Мурманской области, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
Он напомнил, что в Мурманской области из-за неблагоприятных погодных условий произошло обрушение нескольких опор линий электропередачи, жители Мурманска и Североморска столкнулись с проблемами с электроснабжением.
"Конечно, мы не могли остаться в стороне. Карельские энергетики немедленно пришли на помощь. Оперативно подготовили металлические конструкции для замены поврежденных опор ЛЭП и сегодня рано утром отправили их из Лоухского района. Вторая партия таких конструкций только что ушла из Петрозаводска", - написал глава Карелии в своем Telegram- канале.
Парфенчиков сообщил, что на месте ликвидации аварии работают также бригады из Карелии. Чтобы оперативно доставить специалистов и материалы, выделены дополнительные снегоходы и вездеходы.
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. В регионе был введен режим повышенной готовности. Компания "Россети" сообщила, что в круглосуточном режиме ликвидируют в Мурманской области последствия снегопада, шквалистого ветра, гололедно-изморозевых отложений на проводах и опорах линий электропередачи.