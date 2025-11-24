Рейтинг@Mail.ru
В Петрозаводске установят памятник генералу Валериану Фролову - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/pamyatnik-2057214061.html
В Петрозаводске установят памятник генералу Валериану Фролову
В Петрозаводске установят памятник генералу Валериану Фролову - РИА Новости, 24.11.2025
В Петрозаводске установят памятник генералу Валериану Фролову
Памятник командующему Карельским фронтом в годы Великой Отечественной войны Валериану Фролову установят в Петрозаводске, сообщил глава Карелии Артур... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T17:36:00+03:00
2025-11-24T17:36:00+03:00
общество
республика карелия
петрозаводск
артур парфенчиков
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057212701_0:74:713:475_1920x0_80_0_0_c55bc4146f5814ed7464ca4c3574c73e.jpg
https://ria.ru/20250701/pamyatnik-2026632375.html
республика карелия
петрозаводск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057212701_0:75:713:610_1920x0_80_0_0_c1c12963c039528a9768df46d46c077a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, республика карелия, петрозаводск, артур парфенчиков, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио), великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Республика Карелия, Петрозаводск, Артур Парфенчиков, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО), Великая Отечественная война (1941-1945)
В Петрозаводске установят памятник генералу Валериану Фролову

В Петрозаводске установят памятник командующему Карельским фронтом Фролову

© Парфенчиков|Карелия/TelegramПамятник командующему Карельским фронтом в годы Великой Отечественной войны Валериану Фролову, который будет установлен в Петрозаводске
Памятник командующему Карельским фронтом в годы Великой Отечественной войны Валериану Фролову, который будет установлен в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Парфенчиков|Карелия/Telegram
Памятник командующему Карельским фронтом в годы Великой Отечественной войны Валериану Фролову, который будет установлен в Петрозаводске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Памятник командующему Карельским фронтом в годы Великой Отечественной войны Валериану Фролову установят в Петрозаводске, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
«

"Памятник генералу Фролову готов! Виталий Дмитриевич Шанов завершил работу над бюстом командующему Карельским фронтом. Готовим монумент к транспортировке – в ближайшее время установим его на пересечении улиц Ровио и Фролова, как и просили горожане", - написал он в своем Telegram-канале.

Парфечников сообщил, что рядом с памятником позже будет благоустроен небольшой сквер.
"Благодарю за финансовую и идейную поддержку Российское военно-историческое общество и лично помощника президента Владимира Мединского", - отметил глава Карелии.
Валериан Фролов — советский военачальник, командующий армией и фронтом в Великой Отечественной войне, генерал-полковник. С сентября 1941 года по февраль 1944 года — командующий Карельским фронтом.
Бюст Иосифу Сталину в Никольске Вологодской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Вологодской области установили еще один памятник Сталину
1 июля, 23:45
 
ОбществоРеспублика КарелияПетрозаводскАртур ПарфенчиковВладимир МединскийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала