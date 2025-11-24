В Петрозаводске установят памятник генералу Валериану Фролову

«

"Памятник генералу Фролову готов! Виталий Дмитриевич Шанов завершил работу над бюстом командующему Карельским фронтом. Готовим монумент к транспортировке – в ближайшее время установим его на пересечении улиц Ровио и Фролова, как и просили горожане", - написал он в своем Telegram-канале.