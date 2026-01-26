https://ria.ru/20260126/pozhar-2070244888.html
В Карелии при пожаре в больнице погиб мужчина
Пожар произошел в отделении Кондопожской ЦРБ в Карелии, погиб пожилой мужчина, еще восемь пациентов отделения переведены в основное здание, сообщает глава... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T07:07:00+03:00
2026-01-26T07:07:00+03:00
2026-01-26T12:25:00+03:00
республика карелия
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Пожар произошел в отделении Кондопожской ЦРБ в Карелии, погиб пожилой мужчина, еще восемь пациентов отделения переведены в основное здание, сообщает
глава региона Артур Парфенчиков.
"Сегодня ночью во взрослом инфекционном отделении на первом этаже Кондопожской ЦРБ произошел пожар (это отдельный корпус). Оперативно сработала пожарная команда: сигнал поступил в 01.59 мск, а в 02.29 мск пожар был ликвидирован", - написал Парфенчиков
в Telegram-канале.
Отмечается, что на момент пожара в отделении находились восемь пациентов, сейчас они переведены в основное здание. Сообщается также, что погиб пожилой мужчина, он оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер.
Подчеркивается, что в детском отделении, которое расположено на втором этаже, никто не пострадал.
"В обстоятельствах случившегося будем разбираться. Причины произошедшего, а также возможный ущерб установит специальная комиссия", - добавил Парфенчиков.