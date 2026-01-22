Рейтинг@Mail.ru
Соцвыплату для пожарных и спасателей ввели в Карелии - РИА Новости, 22.01.2026
19:06 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/kareliya-2069679408.html
Соцвыплату для пожарных и спасателей ввели в Карелии
Соцвыплату для пожарных и спасателей ввели в Карелии - РИА Новости, 22.01.2026
Соцвыплату для пожарных и спасателей ввели в Карелии
Депутаты Законодательного Собрания Карелии приняли закон о ежемесячной социальной денежной выплате работникам противопожарной и аварийно-спасательных служб... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T19:06:00+03:00
2026-01-22T19:06:00+03:00
республика карелия, камчатский край, артур парфенчиков
Республика Карелия, Камчатский край, Артур Парфенчиков
Соцвыплату для пожарных и спасателей ввели в Карелии

Депутаты Заксобрания Карелии ввели новую соцвыплату для пожарных и спасателей

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Карелии приняли закон о ежемесячной социальной денежной выплате работникам противопожарной и аварийно-спасательных служб республики, не получающим пенсию, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Автором законопроекта выступил глава региона Артур Парфенчиков. Документ подготовили на основании обращения Законодательного Собрания к руководителю региона.
Так, пособие полагается работникам Карельской республиканской поисково-спасательной службы, которые достигли возраста 40 лет и отработали в региональных формированиях не менее 15 лет. Выплату могут получить и сотрудники Противопожарной службы Карелии, которые достигли 50-летнего возраста и отработали в службе не менее 25 лет.
Размер ежемесячной выплаты из регионального бюджета составит 9600 рублей. Она будет предоставляться при условии, что сотрудник не является получателем пенсии за выслугу лет или страховой пенсии.
Как отметил председатель комитета по законности и правопорядку Сергей Шугаев, работа над законопроектом шла несколько месяцев. На сегодняшний день выплату будут получать порядка 60 человек.
"Это небольшое количество, но это только первый шаг. Работу по повышению уровня материального стимулирования сотрудников республиканской поисково-спасательной службы и противопожарной службы мы будем продолжать", – приводит пресс-служба Заксобрания слова Шугаева.
На заседании парламента депутатский корпус также поддержал инициативу коллег из Законодательного Собрания Камчатского края о введении единых правил назначения льготной пенсии для пожарных и спасателей независимо от территориального расположения и подчинения.
 
