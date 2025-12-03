Глава Карелии открыл новую площадку литейного завода "Петрозаводскмаш"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. На литейном заводе "Петрозаводскмаш" (ПЗМ) в столице Карелии в среду состоялось торжественное открытие нового участка предварительной механической обработки подвесок и крышек для блоков двигателей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Мощность нового объекта позволит обрабатывать 13800 крышек цилиндров и 7 тысяч подвесок для двигателей в год. Площадь нового участка составила 1700 квадратных метров.

Открыли новый производственный участок глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, представители правительства региона, руководители "Трансмашхолдинга" (ТМХ) и Объединенной судостроительной корпорации.

"Петрозаводск – это город, который создавался как оружейный завод, как литейное производство. Сегодня мы видим, как эти традиции возрождаются уже в новом качестве. Практически каждый месяц на заводе появляется новое оборудование, улучшается производительность и условия труда. Мы можем гордиться тем, что задача, поставленная президентом нашей страны Владимиром Путиным о технологическом суверенитете, воплощается в жизнь здесь – в Петрозаводске, на нашем заводе. Ведь машиностроение стоит в центре выполнения этой задачи, а литейное производство – это сердце машиностроения", - сказал Парфенчиков.

Генеральный директор ЛЗ "ПЗМ" Роман Лобачев показал гостям производственную площадку завода и рассказал о том, как на предприятии с привлечением ресурсов Фонда развития промышленности реализуется инвестиционный проект "Локализация литейных заготовок для различных дизелей". На приобретение технологического оборудования и оснастки фонд предоставил заводу льготный заем в размере 2,4 миллиарда рублей.

Проект развития ЛЗ "ПЗМ" предусматривает переход от простых отливок к более сложным формам. В течение последних лет происходит поступательное освоение выпуска новых образцов продукции и увеличение объемов производства литых чугунных компонентов дизельных двигателей: блоков цилиндров, втулок и крышек цилиндров. Разработаны новые технологии изготовления отливок, расширен станочный парк для механической обработки изделий. Если раньше завод специализировался на изделиях относительно простых форм, выпускал бумагоделательные валы и тюбинги, то к настоящему моменту освоил более 50 номенклатурных позиций сложных конфигураций.

Благодаря поддержке правительства республики, "Трансмашхолдинга" и займу Фонда развития промышленности за последние три года предприятие претерпело существенные позитивные изменения.

"Создание новых мощностей механической обработки крышек и подвесок на территории завода, не только позволит расширить номенклатуру продукции, но и оптимизирует технологические процессы и логистику, улучшит качество и точность обработки, повысит экономические показатели производства", – отметил генеральный директор ЛЗ "ПЗМ" Роман Лобачев.