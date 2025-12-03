Рейтинг@Mail.ru
Глава Карелии открыл новую площадку литейного завода "Петрозаводскмаш" - РИА Новости, 03.12.2025
16:08 03.12.2025
Глава Карелии открыл новую площадку литейного завода "Петрозаводскмаш"
Глава Карелии открыл новую площадку литейного завода "Петрозаводскмаш"
На литейном заводе "Петрозаводскмаш" (ПЗМ) в столице Карелии в среду состоялось торжественное открытие нового участка предварительной механической обработки... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:08:00+03:00
2025-12-03T16:08:00+03:00
республика карелия
петрозаводск
россия
евгений пакерманов
фонд развития промышленности
объединенная судостроительная корпорация
трансмашхолдинг
артур парфенчиков
республика карелия
петрозаводск
россия
республика карелия, петрозаводск, россия, евгений пакерманов, фонд развития промышленности, объединенная судостроительная корпорация, трансмашхолдинг, артур парфенчиков, владимир путин
Республика Карелия, Петрозаводск, Россия, Евгений Пакерманов, Фонд развития промышленности, Объединенная судостроительная корпорация, Трансмашхолдинг, Артур Парфенчиков, Владимир Путин
Глава Карелии открыл новую площадку литейного завода "Петрозаводскмаш"

Артур Парфенчиков открыл площадку литейного завода "Петрозаводскмаш"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. На литейном заводе "Петрозаводскмаш" (ПЗМ) в столице Карелии в среду состоялось торжественное открытие нового участка предварительной механической обработки подвесок и крышек для блоков двигателей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Мощность нового объекта позволит обрабатывать 13800 крышек цилиндров и 7 тысяч подвесок для двигателей в год. Площадь нового участка составила 1700 квадратных метров.
Открыли новый производственный участок глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, представители правительства региона, руководители "Трансмашхолдинга" (ТМХ) и Объединенной судостроительной корпорации.
"Петрозаводск – это город, который создавался как оружейный завод, как литейное производство. Сегодня мы видим, как эти традиции возрождаются уже в новом качестве. Практически каждый месяц на заводе появляется новое оборудование, улучшается производительность и условия труда. Мы можем гордиться тем, что задача, поставленная президентом нашей страны Владимиром Путиным о технологическом суверенитете, воплощается в жизнь здесь – в Петрозаводске, на нашем заводе. Ведь машиностроение стоит в центре выполнения этой задачи, а литейное производство – это сердце машиностроения", - сказал Парфенчиков.
Генеральный директор ЛЗ "ПЗМ" Роман Лобачев показал гостям производственную площадку завода и рассказал о том, как на предприятии с привлечением ресурсов Фонда развития промышленности реализуется инвестиционный проект "Локализация литейных заготовок для различных дизелей". На приобретение технологического оборудования и оснастки фонд предоставил заводу льготный заем в размере 2,4 миллиарда рублей.
Проект развития ЛЗ "ПЗМ" предусматривает переход от простых отливок к более сложным формам. В течение последних лет происходит поступательное освоение выпуска новых образцов продукции и увеличение объемов производства литых чугунных компонентов дизельных двигателей: блоков цилиндров, втулок и крышек цилиндров. Разработаны новые технологии изготовления отливок, расширен станочный парк для механической обработки изделий. Если раньше завод специализировался на изделиях относительно простых форм, выпускал бумагоделательные валы и тюбинги, то к настоящему моменту освоил более 50 номенклатурных позиций сложных конфигураций.
Благодаря поддержке правительства республики, "Трансмашхолдинга" и займу Фонда развития промышленности за последние три года предприятие претерпело существенные позитивные изменения.
"Создание новых мощностей механической обработки крышек и подвесок на территории завода, не только позволит расширить номенклатуру продукции, но и оптимизирует технологические процессы и логистику, улучшит качество и точность обработки, повысит экономические показатели производства", – отметил генеральный директор ЛЗ "ПЗМ" Роман Лобачев.
Вице-президент АО "ТМХ" Евгений Пакерманов акцентировал внимание, что в системе холдинга литейный завод "Петрозаводскмаш" играет ключевую роль для обеспечения технологического суверенитета России в области двигателестроения.
Республика КарелияПетрозаводскРоссияЕвгений ПакермановФонд развития промышленностиОбъединенная судостроительная корпорацияТрансмашхолдингАртур ПарфенчиковВладимир Путин
 
 
