Инициативу учреждения Дня ветеранов боевых действий обсудили в ЗС Карелии

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В парламенте Карелии состоялась рабочая встреча с ветеранами боевых действий, членами ветеранских и общественных организаций, участниками СВО, на которой обсудили инициативу об установлении в республике Дня ветеранов боевых действий, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Карелии.

Председатель парламента Элиссан Шандалович рассказал, что по предложению ветеранских организаций депутаты совместно с главой Карелии Артуром Парфенчиковым разработали законопроект о придании Дню ветеранов боевых действий официального статуса в регионе. Его предлагается отмечать ежегодно 1 июля.

"Сегодня такая дата официально не закреплена в календаре, но во многих регионах и у нас в Карелии проходят встречи ветеранов, патриотические мероприятия, возложения цветов к мемориалам. Эта дата, уверен, еще раз станет напоминанием о мужестве, о стойкости, о долге тех, кто отстаивал и отстаивает интересы нашей Родины", – приводит пресс-служба слова Шандаловича.

Праздник объединит ветеранов, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, России и других государств после 1945 года.

Председатель КРОО "Ветеранов Вооруженных Сил РФ", один из инициаторов законопроекта Виктор Константинов поблагодарил власти Карелии за внимание к предложению ветеранов боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии и в других локальных конфликтах.

Участники рабочей встречи поддержали предложение отмечать День ветеранов боевых действий 1 июля.

Председатель парламентского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Анна Лопаткина поблагодарила ветеранов за взаимодействие, работу по патриотическому воспитанию молодежи и пригласила на обсуждение законопроекта, которое состоится на площадке комитета.

Руководитель комитета по законности и правопорядку, генерал-майор Сергей Шугаев отметил, что сегодня в Карелии живут около 13 тысяч ветеранов. Их вклад в защиту национальных интересов страны не должен оставаться без общественного признания.