Инициативу учреждения Дня ветеранов боевых действий обсудили в ЗС Карелии
18:15 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/kareliya-2072537822.html
Инициативу учреждения Дня ветеранов боевых действий обсудили в ЗС Карелии
В парламенте Карелии состоялась рабочая встреча с ветеранами боевых действий, членами ветеранских и общественных организаций, участниками СВО, на которой... РИА Новости, 05.02.2026
республика карелия
россия
артур парфенчиков
республика карелия
россия
республика карелия, россия, артур парфенчиков
Республика Карелия, Россия, Артур Парфенчиков
© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Республики Карелия
© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Республики Карелия
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В парламенте Карелии состоялась рабочая встреча с ветеранами боевых действий, членами ветеранских и общественных организаций, участниками СВО, на которой обсудили инициативу об установлении в республике Дня ветеранов боевых действий, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Карелии.
Председатель парламента Элиссан Шандалович рассказал, что по предложению ветеранских организаций депутаты совместно с главой Карелии Артуром Парфенчиковым разработали законопроект о придании Дню ветеранов боевых действий официального статуса в регионе. Его предлагается отмечать ежегодно 1 июля.
"Сегодня такая дата официально не закреплена в календаре, но во многих регионах и у нас в Карелии проходят встречи ветеранов, патриотические мероприятия, возложения цветов к мемориалам. Эта дата, уверен, еще раз станет напоминанием о мужестве, о стойкости, о долге тех, кто отстаивал и отстаивает интересы нашей Родины", – приводит пресс-служба слова Шандаловича.
Праздник объединит ветеранов, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, России и других государств после 1945 года.
Председатель КРОО "Ветеранов Вооруженных Сил РФ", один из инициаторов законопроекта Виктор Константинов поблагодарил власти Карелии за внимание к предложению ветеранов боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии и в других локальных конфликтах.
Участники рабочей встречи поддержали предложение отмечать День ветеранов боевых действий 1 июля.
Председатель парламентского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Анна Лопаткина поблагодарила ветеранов за взаимодействие, работу по патриотическому воспитанию молодежи и пригласила на обсуждение законопроекта, которое состоится на площадке комитета.
Руководитель комитета по законности и правопорядку, генерал-майор Сергей Шугаев отметил, что сегодня в Карелии живут около 13 тысяч ветеранов. Их вклад в защиту национальных интересов страны не должен оставаться без общественного признания.
С 2009 года, несмотря на отсутствие официального статуса, по инициативе ветеранов боевых действий 1 июля отмечается как День ветеранов боевых действий. В 40 субъектах России, в том числе в восьми регионах Северо-Западного федерального округа, такая памятная дата установлена на законодательном уровне.
Республика КарелияРоссияАртур Парфенчиков
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
