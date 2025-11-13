Рейтинг@Mail.ru
В Карелии экстренные службы направили к месту крушения Су-30
20:27 13.11.2025
В Карелии экстренные службы направили к месту крушения Су-30
В Карелии экстренные службы направили к месту крушения Су-30
В Карелии экстренные службы направили к месту крушения Су-30
Экстренные службы направлены к месту крушения Су-30 в Прионежском районе Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T20:27:00+03:00
2025-11-13T20:27:00+03:00
происшествия
республика карелия
прионежский район
артур парфенчиков
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-30
республика карелия
прионежский район
происшествия, республика карелия, прионежский район, артур парфенчиков, министерство обороны рф (минобороны рф), су-30
Происшествия, Республика Карелия, Прионежский район, Артур Парфенчиков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-30
В Карелии экстренные службы направили к месту крушения Су-30

Парфенчиков: к месту крушения Су-30 в Карелии направили экстренные службы

Многоцелевой истребитель Су-30СМ
Многоцелевой истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-30СМ . Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Экстренные службы направлены к месту крушения Су-30 в Прионежском районе Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что около 19.00 мск в Карелии при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. По данным ведомства, самолет упал в безлюдном районе, полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб.
"Получил информацию о падении военного самолета в Прионежском районе. Направил экстренные службы Карелии к месту предполагаемого крушения", - написал Парфенчиков в Telegram-канале.
Место крушения турецкого военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Турцию доставили черный ящик разбившегося в Грузии самолета, сообщили СМИ
12 ноября, 22:14
 
Происшествия
 
 
