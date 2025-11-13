https://ria.ru/20251113/kareliya-2054858869.html
В Карелии экстренные службы направили к месту крушения Су-30
Экстренные службы направлены к месту крушения Су-30 в Прионежском районе Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 13.11.2025
происшествия, республика карелия, прионежский район, артур парфенчиков, министерство обороны рф (минобороны рф), су-30
