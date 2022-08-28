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Биография Алексея Дюмина

Биография Алексея Дюмина - РИА Новости, 28.08.2022

Биография Алексея Дюмина

Губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T01:40

2022-08-28T01:40

2022-08-28T01:40

справки

алексей дюмин

курск

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Губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске.В 1994 году окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. В 2009 году – Российскую академию государственной службы при Президенте РФ (с отличием), в 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Кандидат политических наук (2009). С 1994 года по 1996 год работал инженером Центрального узла комплексного технического контроля Военно-воздушных сил России.В 1996-2013 годах проходил службу на различных должностях в Федеральной службе охраны. Обеспечивал участие президента России в различных мероприятиях как внутри страны, так и за рубежом, включая саммиты "Группы восьми", "Группы двадцати", ШОС, АТЭС и т.д.С 2013 года по 2016 год – заместитель начальника главного управления Генерального штаба, начальник Главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками, заместитель министра обороны РФ.2 февраля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области.18 сентября 2016 года Дюмин был избран губернатором Тульской области. Он получил поддержку 84,17% избирателей. 22 сентября Алексей Дюмин официально вступил в должность губернатора Тульской области. По итогам выборов главы Тульской области, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года, Дюмин был переизбран на посту главы региона. Он получил поддержку 83,6% избирателей. 22 сентября 2021 года Алексей Дюмин официально вступил в должность губернатора Тульской области. Член президиума Государственного совета РФ. Председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность". Генерал-лейтенант. Герой России. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, медалями.Алексей Дюмин увлекается хоккеем, играет в Ночной хоккейной лиге за команду "Легенды хоккея" на позиции вратаря. Женат, воспитывает сына.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

курск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, алексей дюмин, курск