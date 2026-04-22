Развожаев призвал совершенствовать законодательство по охране памятников - РИА Новости, 22.04.2026
18:45 22.04.2026
Развожаев призвал совершенствовать законодательство по охране памятников

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Необходимо совершенствовать законодательство в сфере охраны объектов культурного наследия и исторических поселений, заявил председатель комиссии Госсовета по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В среду помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин провел заседание комиссии Госсовета по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", в котором принял участие Развожаев.
"То, что президент вынес этот вопрос на уровень Госсовета, подтверждает: защита нашей общей памяти становится одной из главных задач государства. Нужно будет совершенствовать законодательство в сфере охраны объектов (культурного наследия - ред.) и исторических поселений, решить острую проблему с нехваткой профессиональных реставраторов", - сказал Развожаев в ходе заседания комиссии.
Он выразил уверенность в том, что будут найдены такие решения, которые помогут передать будущему поколению Россию "с её великой и подлинной историей".
