Развожаев призвал совершенствовать законодательство по охране памятников

- Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о необходимости совершенствовать законодательство в сфере охраны объектов культурного наследия и исторических поселений.
- Он участвовал в заседании комиссии Госсовета по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", которое провел помощник президента России, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
- Развожаев выразил уверенность в том, что будут найдены решения для передачи будущему поколению России с ее великой и подлинной историей.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Необходимо совершенствовать законодательство в сфере охраны объектов культурного наследия и исторических поселений, заявил председатель комиссии Госсовета по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В среду помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин провел заседание комиссии Госсовета по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", в котором принял участие Развожаев.
"То, что президент вынес этот вопрос на уровень Госсовета, подтверждает: защита нашей общей памяти становится одной из главных задач государства. Нужно будет совершенствовать законодательство в сфере охраны объектов (культурного наследия - ред.) и исторических поселений, решить острую проблему с нехваткой профессиональных реставраторов", - сказал Развожаев в ходе заседания комиссии.
Он выразил уверенность в том, что будут найдены такие решения, которые помогут передать будущему поколению Россию "с её великой и подлинной историей".