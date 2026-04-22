Развожаев призвал совершенствовать законодательство по охране памятников

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Необходимо совершенствовать законодательство в сфере охраны объектов культурного наследия и исторических поселений, заявил председатель комиссии Госсовета по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В среду помощник президента РФ , секретарь Госсовета Алексей Дюмин провел заседание комиссии Госсовета по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", в котором принял участие Развожаев

"То, что президент вынес этот вопрос на уровень Госсовета, подтверждает: защита нашей общей памяти становится одной из главных задач государства. Нужно будет совершенствовать законодательство в сфере охраны объектов (культурного наследия - ред.) и исторических поселений, решить острую проблему с нехваткой профессиональных реставраторов", - сказал Развожаев в ходе заседания комиссии.