Рейтинг@Mail.ru
Дюмин пожелал медиагруппе "Россия сегодня" новых успехов - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 24.06.2026 (обновлено: 18:03 24.06.2026)
Дюмин пожелал медиагруппе "Россия сегодня" новых успехов

Дюмин пожелал медиагруппе "Россия сегодня" новых успехов в труде на благо страны

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Тульской областиАлексей Дюмин
Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Тульской области
Алексей Дюмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Алексей Дюмин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро.
  • Он отметил, что Совинформбюро — один из символов подвига советского народа в Великой Отечественной войне.
  • По словам Дюмина, сотрудники агентства продолжают традиции Совинформбюро и вносят большой вклад в развитие медиасреды.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин в поздравлении по случаю 85-летия Совинформбюро поблагодарил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" за профессиональную работу, преданность делу и патриотизм, пожелав новых успехов в труде на благо страны.
"От всей души поздравляю вас с 85-летием Совинформбюро - легендарного агентства, ставшего предшественником Агентства печати "Новости", РИА Новости и международной медиагруппы "Россия сегодня"!.. Спасибо вам за профессиональную работу, преданность делу и патриотизм. Желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в труде на благо России!" - говорится в телеграмме Дюмина.
Совинформбюро — 85 лет - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Совинформбюро — 85 лет
Вчера, 00:20
Он отметил, что Совинформбюро - один из символов подвига советского народа в Великой Отечественной войне, пример того, как журналистское слово объединяет огромную страну, ежедневно приближает победу над врагом.
"И сегодня, продолжая славные традиции Совинформбюро, сотрудники агентства освещают ход специальной военной операции, рассказывают о мужестве и героизме российских воинов. А также ведут большую и важную работу по информированию граждан о событиях в стране и мире, формированию образа России за рубежом, вносят большой вклад в развитие медиасреды", - добавил Дюмин.
Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
Легендарное Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Симоньян поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро
Вчера, 15:07
 
РоссияАлексей ДюминСовинформбюро85-летие Совинформбюро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала