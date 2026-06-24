Дюмин пожелал медиагруппе "Россия сегодня" новых успехов

Краткий пересказ от РИА ИИ Помощник президента России Алексей Дюмин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро.

Он отметил, что Совинформбюро — один из символов подвига советского народа в Великой Отечественной войне.

По словам Дюмина, сотрудники агентства продолжают традиции Совинформбюро и вносят большой вклад в развитие медиасреды.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин в поздравлении по случаю 85-летия Совинформбюро поблагодарил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" за профессиональную работу, преданность делу и патриотизм, пожелав новых успехов в труде на благо страны.

"От всей души поздравляю вас с 85-летием Совинформбюро - легендарного агентства, ставшего предшественником Агентства печати "Новости ", РИА Новости и международной медиагруппы "Россия сегодня"!.. Спасибо вам за профессиональную работу, преданность делу и патриотизм. Желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в труде на благо России !" - говорится в телеграмме Дюмина.

Он отметил, что Совинформбюро - один из символов подвига советского народа в Великой Отечественной войне, пример того, как журналистское слово объединяет огромную страну, ежедневно приближает победу над врагом.

"И сегодня, продолжая славные традиции Совинформбюро, сотрудники агентства освещают ход специальной военной операции, рассказывают о мужестве и героизме российских воинов. А также ведут большую и важную работу по информированию граждан о событиях в стране и мире, формированию образа России за рубежом, вносят большой вклад в развитие медиасреды", - добавил Дюмин.

Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.