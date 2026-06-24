Дюмин пожелал медиагруппе "Россия сегодня" новых успехов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента России Алексей Дюмин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро.
- Он отметил, что Совинформбюро — один из символов подвига советского народа в Великой Отечественной войне.
- По словам Дюмина, сотрудники агентства продолжают традиции Совинформбюро и вносят большой вклад в развитие медиасреды.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин в поздравлении по случаю 85-летия Совинформбюро поблагодарил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" за профессиональную работу, преданность делу и патриотизм, пожелав новых успехов в труде на благо страны.
"От всей души поздравляю вас с 85-летием Совинформбюро - легендарного агентства, ставшего предшественником Агентства печати "Новости", РИА Новости и международной медиагруппы "Россия сегодня"!.. Спасибо вам за профессиональную работу, преданность делу и патриотизм. Желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в труде на благо России!" - говорится в телеграмме Дюмина.
Совинформбюро — 85 лет
Вчера, 00:20
Он отметил, что Совинформбюро - один из символов подвига советского народа в Великой Отечественной войне, пример того, как журналистское слово объединяет огромную страну, ежедневно приближает победу над врагом.
"И сегодня, продолжая славные традиции Совинформбюро, сотрудники агентства освещают ход специальной военной операции, рассказывают о мужестве и героизме российских воинов. А также ведут большую и важную работу по информированию граждан о событиях в стране и мире, формированию образа России за рубежом, вносят большой вклад в развитие медиасреды", - добавил Дюмин.
Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
Легендарное Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".