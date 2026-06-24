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Воробьев: ИИ в Подмосковье внедряют там, где есть эффект для человека - РИА Новости, 24.06.2026
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Новости Подмосковья
 
19:20 24.06.2026
Воробьев: ИИ в Подмосковье внедряют там, где есть эффект для человека

Глава Подмосковья Воробьев провел заседание комиссии Госсовета

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красногорске прошло заседание комиссии Госсовета по направлению "Экономика данных" под руководством Андрея Воробьева, Алексея Дюмина и Дмитрия Григоренко.
  • Воробьев заявил, что в Подмосковье ИИ внедряют только там, где есть эффект для человека и экономия для бюджета.
  • Алексей Дюмин сообщил, что правительство совместно с комиссией при президенте разрабатывает национальный план по внедрению технологий ИИ.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект в Подмосковье внедряют только там, где есть эффект для человека и экономия для бюджета, заявил председатель комиссии Госсовета по направлению "Экономика данных", губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В среду в Красногорске под руководством Воробьева, секретаря Госсовета РФ, помощника президента РФ Алексея Дюмина и заместителя председателя правительства РФ - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко прошло заседание комиссии Госсовета по направлению "Экономика данных". Участие в нем также приняли министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, представители разных регионов страны, ведомств.
"У нас в Подмосковье подход к каждому проекту очень внимательный. Только там, где есть эффект для человека и экономия для бюджета, внедряем ИИ на региональном уровне, а затем - предлагаем на муниципальном", - сказал Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона.
Губернатор также предложил применять подход поэтапного внедрения ИИ-решений по всей стране – тиражировать практику на регионы только после того, когда она показала свою эффективность на федеральном уровне – по аналогии с Подмосковьем, где апробация происходит на уровне области, а уже потом передается к внедрению в муниципалитетах.
"Правительство совместно с комиссией при президенте РФ по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, заинтересованными организациями и руководителями регионов разрабатывает национальный план по внедрению технологий ИИ. В составе этого плана должны быть утверждены показатели эффективности их использования на федеральном и региональном уровнях", - сказал Дюмин, слова которого приводятся в сообщении.
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