Воробьев: ИИ в Подмосковье внедряют там, где есть эффект для человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В Красногорске прошло заседание комиссии Госсовета по направлению "Экономика данных" под руководством Андрея Воробьева, Алексея Дюмина и Дмитрия Григоренко.

Воробьев заявил, что в Подмосковье ИИ внедряют только там, где есть эффект для человека и экономия для бюджета.

Алексей Дюмин сообщил, что правительство совместно с комиссией при президенте разрабатывает национальный план по внедрению технологий ИИ.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект в Подмосковье внедряют только там, где есть эффект для человека и экономия для бюджета, заявил председатель комиссии Госсовета по направлению "Экономика данных", губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду в Красногорске под руководством Воробьева, секретаря Госсовета РФ, помощника президента РФ Алексея Дюмина и заместителя председателя правительства РФ - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко прошло заседание комиссии Госсовета по направлению "Экономика данных". Участие в нем также приняли министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, представители разных регионов страны, ведомств.

"У нас в Подмосковье подход к каждому проекту очень внимательный. Только там, где есть эффект для человека и экономия для бюджета, внедряем ИИ на региональном уровне, а затем - предлагаем на муниципальном", - сказал Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона.

Губернатор также предложил применять подход поэтапного внедрения ИИ-решений по всей стране – тиражировать практику на регионы только после того, когда она показала свою эффективность на федеральном уровне – по аналогии с Подмосковьем, где апробация происходит на уровне области, а уже потом передается к внедрению в муниципалитетах.