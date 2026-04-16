Рейтинг@Mail.ru
Дюмин назвал заслуги российских паралимпийцев подвигом - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 16.04.2026 (обновлено: 12:13 16.04.2026)
Дюмин назвал заслуги российских паралимпийцев подвигом

Дюмин назвал подвигом заслуги паралимпийцев из РФ, завоевавших медали

Алексей Дюмин
Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Алексей Дюмин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ ИИ
  • Помощник президента Алексей Дюмин назвал настоящим подвигом заслуги российских паралимпийских спортсменов, завоевавших медали на зимних Паралимпийских играх.
  • Сборная, за которую выступали шесть атлетов, получила 12 наград, восемь из которых были золотыми, и заняла третье место в медальном зачёте.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ, зампредседателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Алексей Дюмин назвал настоящим подвигом заслуги российских паралимпийских спортсменов, завоевавших медали на зимних Паралимпийских играх.
В четверг в Москве проходит коллегия Федерального медико-биологического агентства России. Дюмин подчеркнул, что сборная России состояла из шестерых человек.
«
"Четыре человека совершили по-настоящему спортивный подвиг, вошли в историю паралимпийских игр, спорта. Четыре человека заняли третье место в самом крупном международном соревновании. Перед ними на первом и на втором месте были спортсмены, численность (команд - ред.) которых составляла 60-70 человек", - сказал Дюмин на коллегии.
Он отметил, что большая заслуга за это достижение принадлежит и агентству. И деятельность ФМБА способствует повышению эффективности поддержки российских спортсменов и в целом адаптивного спорта.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
РоссияМоскваМиланАлексей ДюминФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Паралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    16.04 16:30
    Авангард
    ЦСКА
  • Волейбол
    16.04 19:00
    Зенит-Казань
    Локомотив Новосибирск
  • Баскетбол
    16.04 19:30
    ЦСКА
    Нижний Новгород
  • Теннис
    16.04 19:30
    Л. Самсонова
    К. Гауфф
  • Футбол
    16.04 19:45
    АЗ Алкмар
    Шахтер Донецк
  • Футбол
    16.04 22:00
    Ноттингем Форрест
    Порту
  • Футбол
    16.04 22:00
    Астон Вилла
    Болонья
  • Футбол
    16.04 22:00
    Фиорентина
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала