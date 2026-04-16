Дюмин назвал заслуги российских паралимпийцев подвигом

- Помощник президента Алексей Дюмин назвал настоящим подвигом заслуги российских паралимпийских спортсменов, завоевавших медали на зимних Паралимпийских играх.
- Сборная, за которую выступали шесть атлетов, получила 12 наград, восемь из которых были золотыми, и заняла третье место в медальном зачёте.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ, зампредседателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Алексей Дюмин назвал настоящим подвигом заслуги российских паралимпийских спортсменов, завоевавших медали на зимних Паралимпийских играх.
"Четыре человека совершили по-настоящему спортивный подвиг, вошли в историю паралимпийских игр, спорта. Четыре человека заняли третье место в самом крупном международном соревновании. Перед ними на первом и на втором месте были спортсмены, численность (команд - ред.) которых составляла 60-70 человек", - сказал Дюмин на коллегии.
Он отметил, что большая заслуга за это достижение принадлежит и агентству. И деятельность ФМБА способствует повышению эффективности поддержки российских спортсменов и в целом адаптивного спорта.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.