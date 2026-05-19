Дюмин напомнил, где рождаются легенды спорта - РИА Новости Спорт, 19.05.2026
20:00 19.05.2026
Дюмин напомнил, где рождаются легенды спорта

Дюмин: легенды спорта рождаются в школьных спортивных залах.

© РИА Новости / Сергей ГунеевАлексей Дюмин
Алексей Дюмин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Алексей Дюмин поблагодарил российских учителей физкультуры, отметив, что легенды спорта рождаются в школьных спортивных залах.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин поблагодарил российских учителей физкультуры, напомнив, что легенды спорта рождаются в школьных спортивных залах.
В Тульской области в рамках Всероссийского Съезда учителей физкультуры прошло совместное заседание комиссий Госсовета РФ по направлениям "Физкультура и спорт" и "Кадры". Тема – кадровая политика в области физической культуры и спорта.
Он добавил, что проблемным вопросам необходимо уделить пристальное внимание и представить проработанные предложения по их решению главе государства.
"Легенды спорта рождаются в школьных спортзалах. Эти таланты находит учитель физкультуры, который становится для них первым тренером. Именно вы закладываете основу здоровья нации и её будущих побед на международной арене. Cпасибо вам за ваш труд на благо России", - отметил Дюмин, комментируя итоги заседания.
Он отметил, что тема кадрового обеспечения актуальна для всех отраслей, и в том числе – для сферы физической культуры и спорта. Как подчеркнул помощник президента, в регионах ведётся большая работа для её развития: открываются ледовые арены, бассейны, ФОКи, спортивные площадки в парках и дворах.
"Однако остаются нерешённые вопросы. Среди них: уровень и эффективность системы оплаты труда, поддержка молодых специалистов, наличие необходимой инфраструктуры и оборудования, дефицит актуальной управленческой и методической информации. Это показал и опрос учителей физкультуры со всей России, который недавно провёл Народный Фронт", - сказал помощник президента.
РоссияАлексей ДюминТульская областьОбщество
 
