Дюмин напомнил, где рождаются легенды спорта

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин поблагодарил российских учителей физкультуры, напомнив, что легенды спорта рождаются в школьных спортивных залах.

Тульской области в рамках Всероссийского Съезда учителей физкультуры прошло совместное заседание комиссий Госсовета РФ по направлениям "Физкультура и спорт" и "Кадры". Тема – кадровая политика в области физической культуры и спорта.

Он добавил, что проблемным вопросам необходимо уделить пристальное внимание и представить проработанные предложения по их решению главе государства.

"Легенды спорта рождаются в школьных спортзалах. Эти таланты находит учитель физкультуры, который становится для них первым тренером. Именно вы закладываете основу здоровья нации и её будущих побед на международной арене. Cпасибо вам за ваш труд на благо России", - отметил Дюмин , комментируя итоги заседания.

Он отметил, что тема кадрового обеспечения актуальна для всех отраслей, и в том числе – для сферы физической культуры и спорта. Как подчеркнул помощник президента, в регионах ведётся большая работа для её развития: открываются ледовые арены, бассейны, ФОКи, спортивные площадки в парках и дворах.