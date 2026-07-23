Путин обсудил с Совбезом производство перспективных образцов вооружений

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Краткий пересказ от РИА ИИ Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Обсуждались вопросы обеспечения для серийного выпуска перспективных образцов вооружений.

По его словам, Россия одна из немногих самостоятельно создает необходимые для этого материалы и сырье.

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с Советом безопасности работу предприятий, производящих сырье для серийного выпуска нового оружия.

"Россия — одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, необходимые комплектующие, сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружения, военной и специальной техники", — сказал он.

По его словам, в такой большой работе всегда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства.

Он передал слово для доклада главе Минпромторга Антону Алиханову