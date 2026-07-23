Путин обсудил с Совбезом производство перспективных образцов вооружений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
- Обсуждались вопросы обеспечения для серийного выпуска перспективных образцов вооружений.
- По его словам, Россия одна из немногих самостоятельно создает необходимые для этого материалы и сырье.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с Советом безопасности работу предприятий, производящих сырье для серийного выпуска нового оружия.
"Россия — одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, необходимые комплектующие, сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружения, военной и специальной техники", — сказал он.
По его словам, в такой большой работе всегда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства.
Он передал слово для доклада главе Минпромторга Антону Алиханову.
Кроме него в совещании приняли участие премьер Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, генпрокурор Александр Гуцан, помощник президента Алексей Дюмин и министр энергетики Сергей Цивилев.