Дрозденко рассказал, как Ленобласть помогает ветеранам СВО с бизнесом
22:33 29.05.2026
Дрозденко рассказал, как Ленобласть помогает ветеранам СВО с бизнесом

Губернатор Дрозденко рассказал, как Ленобласть помогает ветеранам СВО с бизнесом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, как регион помогает демобилизованным участникам СВО с бизнесом.
"Сегодня выступал на заседании комиссии Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий. Рассказал, как мы в Ленобласти помогаем демобилизованным участникам СВО с бизнесом — от обучения до запуска и сопровождения. Опыт региона получил хорошую оценку от Алексея Дюмина, секретаря Государственного совета и члена Совбеза РФ", - написал Дрозденко в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что в области для демобилизованных участников СВО выдается льготный заем для бизнеса под 1%. Для открывших ИП действует налог 1% при выручке до 10 миллионов рублей.
"А еще мы обучаем премудростям предпринимательства на программе "Бизнес Героев 47" и выдаем гранты на развитие своего дела - от 750 тысяч до 3 миллионов рублей", - отметил Дрозденко.
Также глава региона поделился идеями, как сделать открытие бизнеса для ветеранов СВО еще доступнее.
"Преференции в госзакупках. Хотя бы малые объемы, но на старте - обязательно. Нужны целевые закупочные сессии. Пример: наш ленинградский парень, ветеран, делает отличную мебель. Помогаем ему заказами: школы, офисы, детсады, но конкурировать тяжело. Такие закупки - его шанс раскрутить бизнес и сделать его устойчивым", - сказал Дрозденко.
Кроме того, есть предложение компенсировать работодателю затраты на доступную среду в общежитиях и частично - самим участникам СВО.
"Земля под свое дело. Но не всем подряд, а тем, кто прошел обучение. И также необходимо помогать с размещением небольших цехов, малых производств", - подчеркнул губернатор.
Особое внимание Дрозденко уделил поддержке ветеранов с инвалидностью.
"Необходимо добавить две субсидии для работодателей: на создание рабочих мест для инвалидов и на затраты при трудоустройстве участников СВО с инвалидностью", - заявил он.
