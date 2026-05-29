Дрозденко рассказал, как Ленобласть помогает ветеранам СВО с бизнесом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, как регион помогает демобилизованным участникам СВО с бизнесом.

"Сегодня выступал на заседании комиссии Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий. Рассказал, как мы в Ленобласти помогаем демобилизованным участникам СВО с бизнесом — от обучения до запуска и сопровождения. Опыт региона получил хорошую оценку от Алексея Дюмина, секретаря Государственного совета и члена Совбеза РФ", - написал Дрозденко в своем канале на платформе "Макс".

Он добавил, что в области для демобилизованных участников СВО выдается льготный заем для бизнеса под 1%. Для открывших ИП действует налог 1% при выручке до 10 миллионов рублей.

"А еще мы обучаем премудростям предпринимательства на программе "Бизнес Героев 47" и выдаем гранты на развитие своего дела - от 750 тысяч до 3 миллионов рублей", - отметил Дрозденко.

Также глава региона поделился идеями, как сделать открытие бизнеса для ветеранов СВО еще доступнее.

"Преференции в госзакупках. Хотя бы малые объемы, но на старте - обязательно. Нужны целевые закупочные сессии. Пример: наш ленинградский парень, ветеран, делает отличную мебель. Помогаем ему заказами: школы, офисы, детсады, но конкурировать тяжело. Такие закупки - его шанс раскрутить бизнес и сделать его устойчивым", - сказал Дрозденко.

Кроме того, есть предложение компенсировать работодателю затраты на доступную среду в общежитиях и частично - самим участникам СВО.

"Земля под свое дело. Но не всем подряд, а тем, кто прошел обучение. И также необходимо помогать с размещением небольших цехов, малых производств", - подчеркнул губернатор.

Особое внимание Дрозденко уделил поддержке ветеранов с инвалидностью.