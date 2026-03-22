Дюмин пошутил после поручения Путина на встрече с паралимпийцами

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин пошутил после поручения президента РФ Владимира Путина, данного во время неформального общения с паралимпийцами в Кремле.
Путин в четверг наградил российских чемпионов Паралимпийских игр в Италии орденами Дружбы. После торжественной церемонии состоялось неформальное общение президента с чемпионами Игр, в ходе которого ряд спортсменов смогли передать главе государства свои просьбы, Путин эти просьбы сразу передавал руководителям профильных органов, в том числе Дюмину.
"Все остаются на своих местах! Никто не расходится!" - с улыбкой сказал Дюмин после одного из поручений главы государства. Его слова приводят ИС "Вести".
"Бумага нужна… Календарь, лист, бумага, срочно", - добавил он.
В то же время детали поручения главы государства не разглашаются.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.