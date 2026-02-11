https://ria.ru/20260211/mchs-2073608073.html
Дюмин призвал МЧС продолжать реагирование на попытки терактов Киева
Дюмин призвал МЧС продолжать реагирование на попытки терактов Киева - РИА Новости, 11.02.2026
Дюмин призвал МЧС продолжать реагирование на попытки терактов Киева
МЧС России должно продолжить эффективную работу по реагированию на попытки Киева совершать теракты в отношении гражданских объектов, сообщил помощник президента РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T11:41:00+03:00
россия
киев
алексей дюмин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
киев
