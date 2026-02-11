Дюмин призвал МЧС продолжать реагирование на попытки терактов Киева

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. МЧС России должно продолжить эффективную работу по реагированию на попытки Киева совершать теракты в отношении гражданских объектов, сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин, выступая на итоговой коллегии ведомства.