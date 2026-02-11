Рейтинг@Mail.ru
11:41 11.02.2026
Дюмин призвал МЧС продолжать реагирование на попытки терактов Киева
Дюмин призвал МЧС продолжать реагирование на попытки терактов Киева
МЧС России должно продолжить эффективную работу по реагированию на попытки Киева совершать теракты в отношении гражданских объектов, сообщил помощник президента РИА Новости, 11.02.2026
россия, киев, алексей дюмин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Киев, Алексей Дюмин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Дюмин призвал МЧС продолжать реагирование на попытки терактов Киева

Дюмин: МЧС должно продолжить работу по реагированию на попытки терактов Киева

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАлексей Дюмин
Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Алексей Дюмин. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. МЧС России должно продолжить эффективную работу по реагированию на попытки Киева совершать теракты в отношении гражданских объектов, сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин, выступая на итоговой коллегии ведомства.
"Сегодня силы и средства МЧС, ваши территориальные подразделения должны продолжить работу по повышению эффективности реагирования как на любые потенциальные чрезвычайные угрозы, так и на террористические акты киевского режима, который воздействует на объекты гражданской инфраструктуры и мирное население", - сказал Дюмин.
Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Дюмин призвал МЧС совершенствовать систему оповещения
РоссияКиевАлексей ДюминМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
