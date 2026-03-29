"115-летие Олимпийского комитета России — важная дата и достойный повод вспомнить о роли нашей страны, ее атлетов и спортивных деятелей в современном олимпийском движении. Свое начало оно берет с доклада Пьера де Кубертена перед Международным атлетическим конгрессом 23 июня 1894 года, после которого был создан Международный олимпийский комитет. Однако ни этого доклада, ни самих современных Олимпийских игр могло не быть, если бы не знакомство Кубертена с русским генералом Алексеем Бутовским. Алексей Дмитриевич был одним из самых образованных военачальников России, он активно пропагандировал идеи популяризации спорта и физического воспитания среди молодежи. Познакомившись в 1892 году, Алексей Бутовский и Пьер де Кубертен сразу нашли общий язык. Оба верили, что спорт должен выйти на международный уровень, чтобы представители разных школ перенимали опыт друг у друга, совершенствовались в условиях острой и честной конкуренции. Мечта стала реальностью: с весны 1896 года — 130 лет назад — пошел отсчет Олимпийских игр современности", - сказал помощник президента РФ.
Чернышенко поздравил Олимпийский комитет России со 115-летним юбилеем
Олимпийский комитет России. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил Олимпийский комитет России (ОКР) со 115-летним юбилеем.
Олимпийский комитет России отмечает 115-летний юбилей - организация ведет свою историю с 1911 года и была учреждена 16 марта (29 марта по новому стилю) в Санкт-Петербурге.
"Поздравляю Олимпийский комитет России со 115-летием плодотворного труда и славных побед! Сегодня ОКР продолжает заложенные традиции - защищает права наших спортсменов, создает условия для их подготовки, делает все, чтобы российский спорт развивался. За это время в нашей копилке - 2006 олимпийских наград. Это результат упорства нескольких поколений наших спортсменов. За каждой медалью - уникальная история твердости духа и силы воли. Мы гордимся нашими победителями и работаем вместе, чтобы российский спорт становился только лучше, а наши атлеты и дальше прославляли страну на международной арене", - приводит слова Чернышенко его пресс-служба.
На проходивших в Италии с 6 по 22 февраля зимних Олимпийских играх приняли участие 13 россиян. Единственную медаль на прошедшем турнире завоевал Никита Филиппов, взявший серебро в ски-альпинизме. На Паралимпиаде, которая прошла с 6 по 15 марта, сборную России представляли шесть спортсменов, которые впервые с 2014 года приняли участие в турнире с флагом и гимном. Российская команда на Паралимпиаде заняла третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
Зампредседателя совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Алексей Дюмин заявил, что "вопреки всем несправедливым ограничениям Россия остается и будет оставаться великой спортивной державой", а глава ОКР и министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал результаты соревнований в Италии демонстрацией того, что "российский спорт остается частью мирового олимпийского движения".
"МОК уже снял ограничения на участие российских юниоров в международных соревнованиях, российский флаг поднимается и гимн звучит на десятках первенств Европы и мира. Впереди полное восстановление в правах Олимпийского комитета России, юношеские Олимпийские игры осенью 2026 года в Сенегале, а также Олимпийские игры 2028 года в США, к которым мы уже готовим команду", - отметил Дегтярев.
Дюмин также вспомнил об истории создания организации.
"Первые олимпийские турниры не принесли российским спортсменам много медалей. И затем по политическим причинам наша команда 40 лет (с 1912 до 1952 год) не участвовала в Олимпийских играх. Но зато каким триумфальным стало ее возвращение! На летней Олимпиаде 1952 года в Хельсинки команда СССР заняла второе место в неофициальном общекомандном медальном зачете. Среди советских спортсменов, завоевывавших медали в 1952–1960 годах, и их тренеров было немало фронтовиков, блокадников, которые стали образцами мужества и верности спорту. Многие из них шли к олимпийским вершинам, невзирая на ранения, контузии, истощение — все, что им пришлось испытать в годы войны", - продолжил он.
"Последующие поколения наших атлетов вписали ещё немало славных страниц в историю олимпийского движения. И сегодня вопреки всем несправедливым ограничениям Россия остается и будет оставаться великой спортивной державой. Надеюсь, что в международном спортивном сообществе вновь возобладают принципы, заложенные основателями олимпийского движения: спорт должен быть вне политики, служить делу мира и объединять народы. Поздравляю наших спортсменов, тренеров, ветеранов олимпийского движения, деятелей спорта со 115-летием Олимпийского комитета! Желаю нам всем новых побед!" - заключил Дюмин.