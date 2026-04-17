Миляев провел совещание по благоустройству новой набережной в Туле

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел заседание межведомственной рабочей группы по вопросу разработки и реализации концепции поэтапного благоустройства набережной реки Упы от Казанской набережной до микрорайона Левобережный в Туле, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В День города Тулы 8 сентября 2018 года состоялось открытие возрожденной набережной и обновленной улицы Металлистов. В тот день исторический центр города посетили более 100 тысяч человек.

"Казанская набережная стала визитной карточкой региона, обязательной точкой на карте при посещении оружейной столицы и просто любимым местом отдыха для жителей всех возрастов. Она уже восемь лет радует жителей и туристов. Казанская набережная — это место, где мы реализуем богатый событийный календарь мероприятий", — цитирует пресс-служба губернатора.

Он рад, что бизнес открыл предприятия на данной территории. Там продолжают появляться новые точки притяжения гостей города.

"Эта работа будет продолжена. В 2028 году будем отмечать 10-летний юбилей набережной. Ее продолжение станет хорошим подарком тулякам и гостям города", — подчеркнул Миляев.

По его поручению создана рабочая группа. Ее возглавляет первый заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства региона Михаил Пантелеев. В ее состав, кроме представителей администрации Тулы и органов власти регправительства, вошли представители общественной палаты области, союза строителей и союза архитекторов, молодежного совета правительства, клуба креативных индустрий.

Миляев поблагодарил тульских строителей за активность и готовность участвовать проекте.

От всех жителей региона губернатор поблагодарил также архитектора, руководителя проекта реконструкции Казанской набережной Олега Шапиро и помощника президента России Алексея Дюмина за важный для туляков проект.

"Мы выбрали для себя стратегию — сделать Тульскую область территорией семейного счастья. И при разработке концепции благоустройства должны учитываться мнения жителей любого возраста, начиная от маленьких детишек и заканчивая людьми старшего возраста", — подчеркнул глава региона.

По его словам, это нужно, чтобы было комфортно всем. Это амбициозный проект, и важно подойти к его реализации содержательно и внимательно.

По итогам заседания Миляев поручил Пантелееву завершить до 1 июня формирование плана мероприятий рабочей группы и до 1 сентября проработать вопрос необходимости расчистки русла реки с техническими параметрами, ориентировочными финансовыми затратами и предложение по организации речного транспорта.

Кроме этого, Миляев поручил Пантелееву до 1 декабря подготовить концепцию благоустройства новой набережной и проработать первый этап работ, который планируется начать уже в 2027 году.