Миляев провел совещание по благоустройству новой набережной в Туле

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел заседание межведомственной рабочей группы по вопросу разработки и реализации концепции поэтапного благоустройства набережной реки Упы от Казанской набережной до микрорайона Левобережный в Туле, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В День города Тулы 8 сентября 2018 года состоялось открытие возрожденной набережной и обновленной улицы Металлистов. В тот день исторический центр города посетили более 100 тысяч человек.
"Казанская набережная стала визитной карточкой региона, обязательной точкой на карте при посещении оружейной столицы и просто любимым местом отдыха для жителей всех возрастов. Она уже восемь лет радует жителей и туристов. Казанская набережная — это место, где мы реализуем богатый событийный календарь мероприятий", — цитирует пресс-служба губернатора.
Он рад, что бизнес открыл предприятия на данной территории. Там продолжают появляться новые точки притяжения гостей города.
"Эта работа будет продолжена. В 2028 году будем отмечать 10-летний юбилей набережной. Ее продолжение станет хорошим подарком тулякам и гостям города", — подчеркнул Миляев.
По его поручению создана рабочая группа. Ее возглавляет первый заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства региона Михаил Пантелеев. В ее состав, кроме представителей администрации Тулы и органов власти регправительства, вошли представители общественной палаты области, союза строителей и союза архитекторов, молодежного совета правительства, клуба креативных индустрий.
Миляев поблагодарил тульских строителей за активность и готовность участвовать проекте.
От всех жителей региона губернатор поблагодарил также архитектора, руководителя проекта реконструкции Казанской набережной Олега Шапиро и помощника президента России Алексея Дюмина за важный для туляков проект.
"Мы выбрали для себя стратегию — сделать Тульскую область территорией семейного счастья. И при разработке концепции благоустройства должны учитываться мнения жителей любого возраста, начиная от маленьких детишек и заканчивая людьми старшего возраста", — подчеркнул глава региона.
По его словам, это нужно, чтобы было комфортно всем. Это амбициозный проект, и важно подойти к его реализации содержательно и внимательно.
По итогам заседания Миляев поручил Пантелееву завершить до 1 июня формирование плана мероприятий рабочей группы и до 1 сентября проработать вопрос необходимости расчистки русла реки с техническими параметрами, ориентировочными финансовыми затратами и предложение по организации речного транспорта.
Кроме этого, Миляев поручил Пантелееву до 1 декабря подготовить концепцию благоустройства новой набережной и проработать первый этап работ, который планируется начать уже в 2027 году.
"Исполнение всех поручений необходимо держать на особом контроле. Предстоит большая работа, и здесь главное — обеспечить выстроенное взаимодействие и системную качественную коммуникацию с жителями. Проект амбициозный, сейчас важно определить этапность работ, источники финансирования, а также сроки, в которые жители увидят первые результаты", — заключил губернатор.
Дмитрий Миляев обсудил перспективы развития "Тулагорводоканала"
