Дюмин: сохранение культурного наследия связано с традиционными ценностями

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сохранение историко-культурного наследия неразрывно связано с укреплением традиционных ценностей в России, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

Дюмин в среду принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", на котором обсуждались мероприятия в рамках проведения в России Года народного единства, в том числе предстоящее заседание Государственного совета.

"Историко-культурное наследие – это наше достояние, более 160 тысяч памятников истории, архитектуры и культуры. И вопросы его сохранения неразрывно связаны с укреплением традиционных духовно-нравственных ценностей народов России; защитой их самобытности, этнокультурного и языкового разнообразия; сплочением в служении Отечеству", - сказал он.

Помощник президента отметил, что ключевыми направлениями в этой работе являются сохранение объектов культурного наследия, малых городов, историко-документального наследия. Кроме того, Дюмин отметил важность сохранения нематериального наследия народов России: народного творчества, обрядов, обычаев, народных промыслов, а также сохранение исторической памяти.

"Всё это в совокупности формирует культурный код России. Сила нашей страны – в многообразии её народов. И нужно продумать решения, позволяющие не только сохранять, но и развивать, популяризировать их культуру", - подчеркнул он.