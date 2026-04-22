Дюмин: сохранение культурного наследия связано с традиционными ценностями - РИА Новости, 22.04.2026
18:17 22.04.2026 (обновлено: 18:55 22.04.2026)

Дюмин: сохранение культурного наследия связано с традиционными ценностями

© РИА Новости / Сергей Гунеев. Алексей Дюмин. Архивное фото
Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Алексей Дюмин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Алексей Дюмин заявил, что сохранение историко-культурного наследия связано с укреплением традиционных ценностей в России.
  • Он отметил важность сохранения объектов культурного наследия, малых городов, историко-документального наследия, а также нематериального наследия народов России.
  • В 2026 году в России будет проводиться Год единства народов, главными темами которого станут общность истории, культуры и традиционных духовно-нравственных ценностей народов России.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сохранение историко-культурного наследия неразрывно связано с укреплением традиционных ценностей в России, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
Дюмин в среду принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", на котором обсуждались мероприятия в рамках проведения в России Года народного единства, в том числе предстоящее заседание Государственного совета.
"Историко-культурное наследие – это наше достояние, более 160 тысяч памятников истории, архитектуры и культуры. И вопросы его сохранения неразрывно связаны с укреплением традиционных духовно-нравственных ценностей народов России; защитой их самобытности, этнокультурного и языкового разнообразия; сплочением в служении Отечеству", - сказал он.
Помощник президента отметил, что ключевыми направлениями в этой работе являются сохранение объектов культурного наследия, малых городов, историко-документального наследия. Кроме того, Дюмин отметил важность сохранения нематериального наследия народов России: народного творчества, обрядов, обычаев, народных промыслов, а также сохранение исторической памяти.
"Всё это в совокупности формирует культурный код России. Сила нашей страны – в многообразии её народов. И нужно продумать решения, позволяющие не только сохранять, но и развивать, популяризировать их культуру", - подчеркнул он.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году Года единства народов России. Его главными темами стали общность истории, культуры, традиционных духовно-нравственных ценностей народов России, а также примеры сплочения в служении Отечеству. В феврале глава государства объявил Год единства народов РФ открытым. Президент подчеркнул, что единство народов лежит в основе побед и достижений России в самых разных областях.
