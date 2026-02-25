https://ria.ru/20260225/rosgvardija-2076688155.html
Росгвардия повысила интенсивность участия в СВО, заявил Мантуров
Росгвардия повысила интенсивность участия в СВО, заявил Мантуров - РИА Новости, 25.02.2026
Росгвардия повысила интенсивность участия в СВО, заявил Мантуров
Росгвардия в 2025 году с большей интенсивностью участвовала в достижении целей специальной военной операции, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:29:00+03:00
2026-02-25T16:29:00+03:00
2026-02-25T16:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
денис мантуров
алексей дюмин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4558dc16e36030206d6cf5ecada7dad9.jpg
https://ria.ru/20260225/dizen-2076680320.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efc779cdf171ede326339715177bdce9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денис мантуров, алексей дюмин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Денис Мантуров, Алексей Дюмин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Росгвардия повысила интенсивность участия в СВО, заявил Мантуров
Мантуров: Росгвардия в 2025 году повысила интенсивность участия в СВО