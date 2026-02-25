Рейтинг@Mail.ru
Росгвардия повысила интенсивность участия в СВО, заявил Мантуров - РИА Новости, 25.02.2026
16:29 25.02.2026
Росгвардия повысила интенсивность участия в СВО, заявил Мантуров
Росгвардия повысила интенсивность участия в СВО, заявил Мантуров
Росгвардия повысила интенсивность участия в СВО, заявил Мантуров

Мантуров: Росгвардия в 2025 году повысила интенсивность участия в СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Росгвардия в 2025 году с большей интенсивностью участвовала в достижении целей специальной военной операции, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Мантуров принял участие в расширенном заседании итоговой коллегии Росгвардии.
"Национальная гвардия стоит на страже правопорядка и общественной безопасности, противодействует терроризму, осуществляет контроль за оборотом оружия и охрану критически важных объектов. Особо отмечу усилия ведомства, направленные на достижение целей специальной военной операции. В 2025 году повышены интенсивность и объем участия группировки войск в мероприятиях по поддержанию режима военного положения и ведению территориальной обороны", - приводятся его слова в пресс-релизе секретариата вице-премьера.
В работе коллегии приняли участие помощник президента России Алексей Дюмин, представители администрации президента, органов исполнительной, судебной, законодательной власти, профильных министерств и госкорпораций.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
На Западе выступили с призывом по украинскому конфликту
Вчера, 16:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДенис МантуровАлексей ДюминФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
