Росгвардия повысила интенсивность участия в СВО, заявил Мантуров

"Национальная гвардия стоит на страже правопорядка и общественной безопасности, противодействует терроризму, осуществляет контроль за оборотом оружия и охрану критически важных объектов. Особо отмечу усилия ведомства, направленные на достижение целей специальной военной операции. В 2025 году повышены интенсивность и объем участия группировки войск в мероприятиях по поддержанию режима военного положения и ведению территориальной обороны", - приводятся его слова в пресс-релизе секретариата вице-премьера.