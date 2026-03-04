Рейтинг@Mail.ru
Тульская область
 
18:06 04.03.2026
Миляев провел выездное заседание комиссии Госсовета РФ по спорту
Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета России по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев провел выездное заседание... РИА Новости, 04.03.2026
тульская область
дмитрий миляев
тульская область
ленинградская область
алексей дюмин
александр дрозденко
тульская область
ленинградская область
дмитрий миляев, тульская область, ленинградская область, алексей дюмин, александр дрозденко
Тульская область, Дмитрий Миляев, Тульская область, Ленинградская область, Алексей Дюмин, Александр Дрозденко
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета России по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев провел выездное заседание профильной комиссии, посвященное совершенствованию системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регправительства.
Ключевая цель заседания – выработка консолидированных предложений для доклада к совету при президенте России по развитию физической культуры и спорта на тему "О развитии системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований".
Миляев поблагодарил заместителя начальника управления президента РФ по вопросам формирования и деятельности Госсовета Марата Филиппова и помощника президента России Алексея Дюмина за особое внимание к развитию физкультурных мероприятий и спортивных соревнований.
Также губернатор выразил благодарность губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко и правительству региона за поддержку инициативы проведения выездного заседания комиссии. Это позволило членам комиссии ознакомиться с условиями подготовки спортсменов в учебно-тренировочном центре (УТЦ) "Кавголово" и осмотреть всесезонный лыжный тоннель.
С начала этого года комиссия ведет детальную проработку темы развития системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. Сформированы семь рабочих групп по отдельным вопросам.
Миляев подчеркнул, что при рассмотрении системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований важно понимать: она работает давно, нормативно обеспечена и регулярно корректируется. Однако есть вопросы, на которые стоит обратить внимание.
По словам губернатора Тульской области, в системе задействовано большое количество участников и организаторов. Это позитивная тенденция: расширяется выбор для жителей, повышается вовлеченность в занятия физической культурой и спортом. Применение наиболее эффективных средств для развития физкультурных мероприятий и спортивных соревнований положительно повлияет на уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом.
Также был рассмотрен вопрос модернизации системы со стороны некоммерческих организаций, к которым относятся федерации различных видов спорта.
На заседании обсудили медицинское сопровождение физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, в том числе в отечественном футболе. Было предложено сформировать сервисы медицинской поддержки соревнований и спортсменов, которые помогут сохранять здоровье, в первую очередь, участников детско-юношеских и массовых соревнований.
Также обсужден вопрос цифрового обеспечения и тенденции цифровизации спортивной отрасли. Благодаря ФГИС "Спорт" более 360 тысяч человек стали участниками крупнейших всероссийских массовых стартов, записавшись участвовать в них онлайн. Прорабатывается запись на участие в мероприятиях через национальный мессенджер MAX.
В рамках заседания были рассмотрены предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы и созданию единой, эффективной системы физкультурных и спортивных мероприятий в стране, выработанные в ходе экспертной сессии, которая прошла накануне. Миляев поблагодарил модераторов встречи и экспертов, принявших участие в сессии.
Глава комиссии обратил внимание на ряд вопросов, которые требуют детальной проработки. Например – организации физкультурных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья.
"Также необходимо усилить работу по привлечению болельщиков на соревнования не только по командным, но и по индивидуальным видам спорта. Это будет полезно для популяризации физкультуры и спорта в целом, а также нашим спортсменам, которым будет приятно соревноваться при полных трибунах. Все предложения по итогам заседания будут учтены и направлены в рабочую группу по подготовке материалов к заседанию совета при президенте РФ и редакционную комиссию", – подчеркнул Миляев, его слова приводит пресс-служба регправительства.
Глава региона напомнил, что 18-22 мая в Тульской области состоится Всероссийский съезд учителей физической культуры, на котором пройдет заседание комиссий Госсовета РФ по направлениям "Физическая культура и спорт" и "Кадры". Оно будет посвящено развитию кадрового потенциала в системе школьного образования, а также подготовке тренеров. Планируется, что заседание пройдет в открытом формате. Учителя физической культуры со всей страны, участвующие в съезде, смогут посетить заседание и внести свои предложения.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Миляев рассказал об опыте Тульской области в работе с муниципалитетами
12 февраля, 17:47
 
Тульская область, Дмитрий Миляев, Тульская область, Ленинградская область, Алексей Дюмин, Александр Дрозденко
 
 
