Миляев провел выездное заседание комиссии Госсовета РФ по спорту

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета России по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев провел выездное заседание профильной комиссии, посвященное совершенствованию системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регправительства.

Ключевая цель заседания – выработка консолидированных предложений для доклада к совету при президенте России по развитию физической культуры и спорта на тему "О развитии системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований".

Миляев поблагодарил заместителя начальника управления президента РФ по вопросам формирования и деятельности Госсовета Марата Филиппова и помощника президента России Алексея Дюмина за особое внимание к развитию физкультурных мероприятий и спортивных соревнований.

Также губернатор выразил благодарность губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко и правительству региона за поддержку инициативы проведения выездного заседания комиссии. Это позволило членам комиссии ознакомиться с условиями подготовки спортсменов в учебно-тренировочном центре (УТЦ) "Кавголово" и осмотреть всесезонный лыжный тоннель.

С начала этого года комиссия ведет детальную проработку темы развития системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. Сформированы семь рабочих групп по отдельным вопросам.

Миляев подчеркнул, что при рассмотрении системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований важно понимать: она работает давно, нормативно обеспечена и регулярно корректируется. Однако есть вопросы, на которые стоит обратить внимание.

По словам губернатора Тульской области, в системе задействовано большое количество участников и организаторов. Это позитивная тенденция: расширяется выбор для жителей, повышается вовлеченность в занятия физической культурой и спортом. Применение наиболее эффективных средств для развития физкультурных мероприятий и спортивных соревнований положительно повлияет на уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом.

Также был рассмотрен вопрос модернизации системы со стороны некоммерческих организаций, к которым относятся федерации различных видов спорта.

На заседании обсудили медицинское сопровождение физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, в том числе в отечественном футболе. Было предложено сформировать сервисы медицинской поддержки соревнований и спортсменов, которые помогут сохранять здоровье, в первую очередь, участников детско-юношеских и массовых соревнований.

Также обсужден вопрос цифрового обеспечения и тенденции цифровизации спортивной отрасли. Благодаря ФГИС "Спорт" более 360 тысяч человек стали участниками крупнейших всероссийских массовых стартов, записавшись участвовать в них онлайн. Прорабатывается запись на участие в мероприятиях через национальный мессенджер MAX.

В рамках заседания были рассмотрены предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы и созданию единой, эффективной системы физкультурных и спортивных мероприятий в стране, выработанные в ходе экспертной сессии, которая прошла накануне. Миляев поблагодарил модераторов встречи и экспертов, принявших участие в сессии.

Глава комиссии обратил внимание на ряд вопросов, которые требуют детальной проработки. Например – организации физкультурных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Также необходимо усилить работу по привлечению болельщиков на соревнования не только по командным, но и по индивидуальным видам спорта. Это будет полезно для популяризации физкультуры и спорта в целом, а также нашим спортсменам, которым будет приятно соревноваться при полных трибунах. Все предложения по итогам заседания будут учтены и направлены в рабочую группу по подготовке материалов к заседанию совета при президенте РФ и редакционную комиссию", – подчеркнул Миляев, его слова приводит пресс-служба регправительства.