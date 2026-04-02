Развитие энергетики требует сбалансированного подхода, заявил Дюмин

КАЗАНЬ, 2 апр - РИА Новости. Развитие российского ТЭК требует сбалансированного подхода: опираясь на традиционные энергетические отрасли, нужно развивать водородные и другие перспективные технологии, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

Дюмин в четверг принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика", которое состоялось в рамках форума "Энергопром–2026".

"Опираясь на традиционные технологии отрасли ТЭК, атомную и возобновляемую энергетику, необходимо развивать водородные и другие перспективные технологии, выдерживая при этом сбалансированный подход", - отметил Дюмин на заседании.

Он подчеркнул, что ключевой задачей в этом вопросе является переход от экономики спроса к экономике долгосрочного планирования потребности и технологичной доступности для новых потребителей.

"Для этого необходимы системные меры по привлечению в отрасль инвестиций, повышению эффективности производства с акцентом на внедрение цифровизации и минимизацию нагрузки на потребителя", - добавил секретарь Госсовета.