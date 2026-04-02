Развитие энергетики требует сбалансированного подхода, заявил Дюмин
Развитие российского ТЭК требует сбалансированного подхода: опираясь на традиционные энергетические отрасли, нужно развивать водородные и другие перспективные...
2026-04-02T19:47:00+03:00
Дюмин: развитие российской энергетики требует сбалансированного подхода
КАЗАНЬ, 2 апр - РИА Новости. Развитие российского ТЭК требует сбалансированного подхода: опираясь на традиционные энергетические отрасли, нужно развивать водородные и другие перспективные технологии, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
Дюмин
в четверг принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ
по направлению "Энергетика", которое состоялось в рамках форума "Энергопром–2026".
"Опираясь на традиционные технологии отрасли ТЭК, атомную и возобновляемую энергетику, необходимо развивать водородные и другие перспективные технологии, выдерживая при этом сбалансированный подход", - отметил Дюмин на заседании.
Он подчеркнул, что ключевой задачей в этом вопросе является переход от экономики спроса к экономике долгосрочного планирования потребности и технологичной доступности для новых потребителей.
"Для этого необходимы системные меры по привлечению в отрасль инвестиций, повышению эффективности производства с акцентом на внедрение цифровизации и минимизацию нагрузки на потребителя", - добавил секретарь Госсовета.
Кроме того, Дюмин назвал стратегической отраслью энергетическое машиностроение, отметив, что для энергетики страны не просто важно, а "жизненно необходимо устойчивое и опережающее развитие этой отрасли", которая является основой экономической безопасности и стабильного роста.