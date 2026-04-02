Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/energetika-2084858339.html
Развитие энергетики требует сбалансированного подхода, заявил Дюмин
Развитие российского ТЭК требует сбалансированного подхода: опираясь на традиционные энергетические отрасли, нужно развивать водородные и другие перспективные... РИА Новости, 02.04.2026
экономика
россия
алексей дюмин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949063322_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_a7cb2b13f586cc304ad567f50465da4e.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949063322_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48de2fa2ef22b650dc6e939c84d0c675.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / POOLАлексей Дюмин
Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / POOL
Алексей Дюмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 2 апр - РИА Новости. Развитие российского ТЭК требует сбалансированного подхода: опираясь на традиционные энергетические отрасли, нужно развивать водородные и другие перспективные технологии, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
Дюмин в четверг принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика", которое состоялось в рамках форума "Энергопром–2026".
"Опираясь на традиционные технологии отрасли ТЭК, атомную и возобновляемую энергетику, необходимо развивать водородные и другие перспективные технологии, выдерживая при этом сбалансированный подход", - отметил Дюмин на заседании.
Он подчеркнул, что ключевой задачей в этом вопросе является переход от экономики спроса к экономике долгосрочного планирования потребности и технологичной доступности для новых потребителей.
"Для этого необходимы системные меры по привлечению в отрасль инвестиций, повышению эффективности производства с акцентом на внедрение цифровизации и минимизацию нагрузки на потребителя", - добавил секретарь Госсовета.
Кроме того, Дюмин назвал стратегической отраслью энергетическое машиностроение, отметив, что для энергетики страны не просто важно, а "жизненно необходимо устойчивое и опережающее развитие этой отрасли", которая является основой экономической безопасности и стабильного роста.
ЭкономикаРоссияАлексей Дюмин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала