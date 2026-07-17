Рейтинг@Mail.ru
Коллегия Минобороны уделила особое внимание модернизации ВС России - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 17.07.2026

Коллегия Минобороны уделила особое внимание модернизации ВС России

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Минобороны России
Министр обороны России Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание коллегии Минобороны.
  • Особое внимание на коллегии было уделено модернизации Вооруженных Сил, их оснащению и обеспечению боевых действий в зоне СВО.
  • Обсуждались вопросы совершенствования системы военного образования, медицинского обеспечения, модернизации строительного и имущественного комплексов, а также реализации мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Особое внимание на коллегии Минобороны РФ было уделено модернизации российских Вооруженных Сил, их оснащению и обеспечению боевых действий в зоне СВО, противодействию средствам воздушного нападения, сообщили в ведомстве.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание коллегии военного ведомства. В нем приняли участие помощник президента РФ Алексей Дюмин, представители командований военных округов, флотов и руководители центральных органов военного управления.
"Особое внимание было уделено модернизации Вооруженных Сил, их оснащению, обеспечению боевых действий в зоне СВО, включая вопросы развития войск беспилотных систем, противодействия средствам воздушного нападения противника, совершенствования системы материально-технического обеспечения и бесперебойных поставок современных образцов вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.
Также обсуждались вопросы совершенствования системы военного образования, медицинского обеспечения, модернизации строительного и имущественного комплексов. Отдельно рассмотрели тему реализации мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей, добавили в МО РФ.
Встреча министра обороны РФ Андрея Белоусова с военкорами - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Военкоры передали Белоусову предложения по мерам поддержки участников СВО
29 июня, 10:08
 
РоссияАндрей БелоусовАлексей ДюминМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала