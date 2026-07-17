Коллегия Минобороны уделила особое внимание модернизации ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание коллегии Минобороны.

Особое внимание на коллегии было уделено модернизации Вооруженных Сил, их оснащению и обеспечению боевых действий в зоне СВО.

Обсуждались вопросы совершенствования системы военного образования, медицинского обеспечения, модернизации строительного и имущественного комплексов, а также реализации мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Особое внимание на коллегии Минобороны РФ было уделено модернизации российских Вооруженных Сил, их оснащению и обеспечению боевых действий в зоне СВО, противодействию средствам воздушного нападения, сообщили в ведомстве.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание коллегии военного ведомства. В нем приняли участие помощник президента РФ Алексей Дюмин, представители командований военных округов, флотов и руководители центральных органов военного управления.

"Особое внимание было уделено модернизации Вооруженных Сил, их оснащению, обеспечению боевых действий в зоне СВО, включая вопросы развития войск беспилотных систем, противодействия средствам воздушного нападения противника, совершенствования системы материально-технического обеспечения и бесперебойных поставок современных образцов вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.