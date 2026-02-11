Рейтинг@Mail.ru
11:48 11.02.2026
Дюмин назвал МЧС одной из самых эффективных спасательных служб в мире
Дюмин назвал МЧС одной из самых эффективных спасательных служб в мире

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. МЧС РФ является одной из самых эффективных спасательных служб в мире, по ряду направлений - не имеющей равных, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
"МЧС России по праву считается одной из наиболее эффективных спасательных служб во всем мире, а по ряду направлений - лучшей и не имеющей равных", - сказал Дюмин на итоговой коллегии МЧС.
Подтопленный населенный пункт в Якутии - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В МЧС рассказали о затоплениях в населенных пунктах в прошлом году
