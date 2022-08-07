https://ria.ru/20220807/rotaru-1807420470.html

Биография Софии Ротару

Биография Софии Ротару - РИА Новости, 07.08.2022

Биография Софии Ротару

Эстрадная певица, народная артистка СССР София Михайловна Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области Украины. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T04:30

2022-08-07T04:30

2022-08-07T04:31

справки

софия ротару

украина

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Эстрадная певица, народная артистка СССР София Михайловна Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области Украины. С первого класса пела в школьном и церковном хорах, участвовала в художественной самодеятельности.В 1962 году София победила в районном конкурсе художественной самодеятельности, затем были победы на областном смотре художественной самодеятельности в Черновцах в 1963 году и на республиканском фестивале народных талантов в Киеве в 1964 году. В 1968 году София Ротару окончила дирижерско-хоровое отделение Черновицкого музыкального училища, в 1974 году – Кишиневский институт искусств имени Г. Музическу.В 1968 году Ротару в составе творческой группы делегировали в Болгарию на IX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, где она завоевала золотую медаль и первую премию в конкурсе исполнителей народных песен.В 1971 году София Ротару получила приглашение работать в Черновицкой филармонии и создать свой ансамбль, который был назван "Червона рута". Художественным руководителем ансамбля стал муж певицы Анатолий Евдокименко. Впоследствии он стал режиссером-постановщиком всех концертных программ Софии Ротару.В 1972 году с программой "Песни и танцы страны Советов" София Ротару и "Червона рута" участвовали в турне по Польше. В 1973 году Ротару получила первую премию на конкурсе "Золотой Орфей" в Бургасе (Болгария). С 1975 года Ротару была солисткой Крымской филармонии.Начиная с 1970-х годов песни в исполнении Софии Ротару становились лауреатами телевизионного фестиваля "Песня года". Композитор Арно Бабаджанян написал для нее "Верни мне музыку", Алексей Мажуков – "А музыка звучит", Павел Аедоницкий – "Для тех, кто ждет", Оскар Фельцман – "Только тебе", Давид Тухманов – "В доме моем" и "Вальс", Юрий Саульский – "Обычную историю".София Ротару была первой исполнительницей песен композитора Евгения Мартынова "Лебединая верность" и "Баллада о матери". Долгие годы творческого сотрудничества связывают певицу с композитором Владимиром Матецким. Начало положила песня "Лаванда", написанная Матецким в 1985 году, затем последовали "Луна, луна", "Было, но прошло", "Дикие лебеди", "Хуторянка", "Засентябрило", "Лунная радуга", "Звезды как звезды" и многие другие. В 2017 году она представила новую песню Матецкого "На семи ветрах". За свою певческую карьеру Ротару исполнила более 500 песенных произведений, многие из которых стали классикой советской и украинской эстрады. Гастролировала во многих странах Европы, Америки, Азии, в Австралии.Певица выпустила свыше 30 альбомов, среди ее дисков последних лет – "И летит моя душа…" (2011), "Прости" (2013), "Давай устроим лето! (2014), "Зима" (2016).София Ротару снималась в музыкальных телефильмах "Червона рута" (1971), "Песня будет среди нас" (1974), "Монолог о любови" (1986), в главных ролях художественных фильмов "Где ты, любовь?" (1980) и "Душа" (1981). В 1981 году вышел на экраны музыкальный телефильм "В гостях у семьи Софии Ротару", а в 1984 году – телефильм "Вас приглашает София Ротару". В 1990-х-2000-х годах с участием певицы вышли музыкальные фильмы "Старые песни о главном" (1996), "Военно-полевой романс" (1998), "Безумный день, или Женитьба Фигаро" (2003), "Снежная королева" (2003), "Сорочинская ярмарка" (2004), "Звездные каникулы" (2006), "Королевство кривых зеркал" (2007), "Золотая рыбка" (2008), "Красная шапочка" (2009) и др.София Ротару – народная артистка СССР (1988). Награждена орденами СССР "Знак Почета" (1980) и Дружбы народов (1985), является лауреатом Премии Ленинского комсомола (1978). В 2002 году за большой вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление российско-украинских культурных связей она была удостоена российского ордена Почета. Ротару – народная артистка Украины (1976) и народная артистка Молдавии (1983). В 2002 году Софии Ротару было присвоено звание Героя Украины, в 2007 году она была награждена украинским орденом "За заслуги" II степени. В 2021 году певица была удостоена звания "Национальная легенда Украины". София Ротару является лауреатом международных конкурсов IX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (София, 1968), "Золотой Орфей" (София, 1973); "Янтарный соловей" (Сопот, 1974). Она является многократной обладательницей премий "Овация" и "Золотой граммофон".София Ротару была замужем за народным артистом Украины Анатолием Евдокименко (1942-2002). У певицы есть сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, софия ротару, украина