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Надежда Бабкина рассказала, как Софии Ротару не дали выступить в России - РИА Новости, 26.10.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:22 26.10.2023 (обновлено: 13:56 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/rotaru-1905355118.html
Надежда Бабкина рассказала, как Софии Ротару не дали выступить в России
Надежда Бабкина рассказала, как Софии Ротару не дали выступить в России - РИА Новости, 26.10.2023
Надежда Бабкина рассказала, как Софии Ротару не дали выступить в России
Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала в интервью проекту "Так сказать", как сорвалось совместное выступление ее театра "Русская песня" с народной... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:22
2023-10-26T13:56
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала в интервью проекту "Так сказать", как сорвалось совместное выступление ее театра "Русская песня" с народной артисткой СССР Софией Ротару."Мы должны были с ней петь "Червону руту" на украинском языке. Ее не пустили, хотя у нас уже сделан был номер", — поделилась певица.По ее словам, Ротару была очень заинтересована в концерте и с энтузиазмом подбирала наряд для выступления. "Мы костюмы подбирали — и она мне фотографии, и я ей тоже. Чтобы мы были как-то в одном образе, — вспомнила Бабкина. — Это так было круто, и она была увлечена этим".Народная артистка считает свою украинскую коллегу хорошей певицей и порядочным человеком, оказавшейся заложником ситуации. &quot;Я ее очень люблю. Сегодня она в осадном положении, и это не от нее зависит. Она там живет. Она не могла даже приехать к нам на сольный концерт, потому что ей не разрешили&quot;, — призналась руководитель &quot;Русской песни&quot;.Бабкина предположила, что Ротару была бы и рада сорваться, но, приехав в Россию для выступления, она может лишится возможности вернуться домой на Украину. София Ротару редко выходит на связь в Сети. После начала СВО она высказалась в поддержку Украины. В августе прошлого года исполнительница рассказала, что находится в селе Маршинцы Черновицкой области. После этого она не комментировала свое местонахождение.Надежда Бабкина активно поддерживает СВО и дает концерты на Донбассе и перед участниками спецоперации.
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Шоубиз, Надежда Бабкина, София Ротару, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Украина, Россия, СВО
Надежда Бабкина рассказала, как Софии Ротару не дали выступить в России

Бабкина рассказала, как проживающей на Украине Ротару не дали выступить в России

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица Надежда Бабкина
Певица Надежда Бабкина - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала в интервью проекту "Так сказать", как сорвалось совместное выступление ее театра "Русская песня" с народной артисткой СССР Софией Ротару.
"Мы должны были с ней петь "Червону руту" на украинском языке. Ее не пустили, хотя у нас уже сделан был номер", — поделилась певица.
По ее словам, Ротару была очень заинтересована в концерте и с энтузиазмом подбирала наряд для выступления.
«
"Мы костюмы подбирали — и она мне фотографии, и я ей тоже. Чтобы мы были как-то в одном образе, — вспомнила Бабкина. — Это так было круто, и она была увлечена этим".
Народная артистка считает свою украинскую коллегу хорошей певицей и порядочным человеком, оказавшейся заложником ситуации.
«

"Я ее очень люблю. Сегодня она в осадном положении, и это не от нее зависит. Она там живет. Она не могла даже приехать к нам на сольный концерт, потому что ей не разрешили", — призналась руководитель "Русской песни".

Бабкина предположила, что Ротару была бы и рада сорваться, но, приехав в Россию для выступления, она может лишится возможности вернуться домой на Украину.
София Ротару редко выходит на связь в Сети. После начала СВО она высказалась в поддержку Украины. В августе прошлого года исполнительница рассказала, что находится в селе Маршинцы Черновицкой области. После этого она не комментировала свое местонахождение.
Надежда Бабкина активно поддерживает СВО и дает концерты на Донбассе и перед участниками спецоперации.
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ШоубизНадежда БабкинаСофия РотаруШоу-бизнесНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиУкраинаРоссияСВО
 
 
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