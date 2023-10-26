https://ria.ru/20231026/rotaru-1905355118.html

Надежда Бабкина рассказала, как Софии Ротару не дали выступить в России

Надежда Бабкина рассказала, как Софии Ротару не дали выступить в России - РИА Новости, 26.10.2023

Надежда Бабкина рассказала, как Софии Ротару не дали выступить в России

Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала в интервью проекту "Так сказать", как сорвалось совместное выступление ее театра "Русская песня" с народной... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T13:22

2023-10-26T13:22

2023-10-26T13:56

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала в интервью проекту "Так сказать", как сорвалось совместное выступление ее театра "Русская песня" с народной артисткой СССР Софией Ротару."Мы должны были с ней петь "Червону руту" на украинском языке. Ее не пустили, хотя у нас уже сделан был номер", — поделилась певица.По ее словам, Ротару была очень заинтересована в концерте и с энтузиазмом подбирала наряд для выступления. "Мы костюмы подбирали — и она мне фотографии, и я ей тоже. Чтобы мы были как-то в одном образе, — вспомнила Бабкина. — Это так было круто, и она была увлечена этим".Народная артистка считает свою украинскую коллегу хорошей певицей и порядочным человеком, оказавшейся заложником ситуации. "Я ее очень люблю. Сегодня она в осадном положении, и это не от нее зависит. Она там живет. Она не могла даже приехать к нам на сольный концерт, потому что ей не разрешили", — призналась руководитель "Русской песни".Бабкина предположила, что Ротару была бы и рада сорваться, но, приехав в Россию для выступления, она может лишится возможности вернуться домой на Украину. София Ротару редко выходит на связь в Сети. После начала СВО она высказалась в поддержку Украины. В августе прошлого года исполнительница рассказала, что находится в селе Маршинцы Черновицкой области. После этого она не комментировала свое местонахождение.Надежда Бабкина активно поддерживает СВО и дает концерты на Донбассе и перед участниками спецоперации.

https://ria.ru/20220512/babkina-1788184643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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