Надежда Бабкина рассказала, как Софии Ротару не дали выступить в России
Бабкина рассказала, как проживающей на Украине Ротару не дали выступить в России
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала в интервью проекту "Так сказать", как сорвалось совместное выступление ее театра "Русская песня" с народной артисткой СССР Софией Ротару.
"Мы должны были с ней петь "Червону руту" на украинском языке. Ее не пустили, хотя у нас уже сделан был номер", — поделилась певица.
По ее словам, Ротару была очень заинтересована в концерте и с энтузиазмом подбирала наряд для выступления.
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"Мы костюмы подбирали — и она мне фотографии, и я ей тоже. Чтобы мы были как-то в одном образе, — вспомнила Бабкина. — Это так было круто, и она была увлечена этим".
Народная артистка считает свою украинскую коллегу хорошей певицей и порядочным человеком, оказавшейся заложником ситуации.
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"Я ее очень люблю. Сегодня она в осадном положении, и это не от нее зависит. Она там живет. Она не могла даже приехать к нам на сольный концерт, потому что ей не разрешили", — призналась руководитель "Русской песни".
Бабкина предположила, что Ротару была бы и рада сорваться, но, приехав в Россию для выступления, она может лишится возможности вернуться домой на Украину.
София Ротару редко выходит на связь в Сети. После начала СВО она высказалась в поддержку Украины. В августе прошлого года исполнительница рассказала, что находится в селе Маршинцы Черновицкой области. После этого она не комментировала свое местонахождение.
Надежда Бабкина активно поддерживает СВО и дает концерты на Донбассе и перед участниками спецоперации.