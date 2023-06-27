Надежда Бабкина выступила перед участниками спецоперации

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Народная артистка России Надежда Бабкина разместила на своей странице в соцсети кадры выступления перед солдатами СВО в специальном учебном центре "Кубань" Кубанского казачьего войска.Певица дала концерт вместе с участниками фестиваля-марафона "Песни России", а после пообщалась с военнослужащими. "Удалось пообщаться с бойцами, которые отправятся на передовую пятого июля. Это очень важно просто поговорить, сказать напутственные слова, поддержать, благословить", – написала Бабкина. Она также пожелала участникам спецоперации вернуться домой живыми. После начала СВО Надежда Бабкина поддержала ее и назвала очень своевременной. Артистка также приезжала с концертами в новые регионы и военные госпиталя. Певица много общалась с солдатами. По словам исполнительницы, для нее это было важно.
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Народная артистка России Надежда Бабкина разместила на своей странице в соцсети кадры выступления перед солдатами СВО в специальном учебном центре "Кубань" Кубанского казачьего войска.
Певица дала концерт вместе с участниками фестиваля-марафона "Песни России", а после пообщалась с военнослужащими.
Сообщение, опубликованное Надеждой Бабкиной в социальной сети
Сообщение, опубликованное Надеждой Бабкиной в социальной сети
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Сообщение, опубликованное Надеждой Бабкиной в социальной сети
Сообщение, опубликованное Надеждой Бабкиной в социальной сети
2 из 3
Сообщение, опубликованное Надеждой Бабкиной в социальной сети
Сообщение, опубликованное Надеждой Бабкиной в социальной сети
3 из 3
Сообщение, опубликованное Надеждой Бабкиной в социальной сети
1 из 3
Сообщение, опубликованное Надеждой Бабкиной в социальной сети
2 из 3
Сообщение, опубликованное Надеждой Бабкиной в социальной сети
3 из 3
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"Удалось пообщаться с бойцами, которые отправятся на передовую пятого июля. Это очень важно просто поговорить, сказать напутственные слова, поддержать, благословить", – написала Бабкина.
Она также пожелала участникам спецоперации вернуться домой живыми.
После начала СВО Надежда Бабкина поддержала ее и назвала очень своевременной.
Артистка также приезжала с концертами в новые регионы и военные госпиталя. Певица много общалась с солдатами. По словам исполнительницы, для нее это было важно.
Бабкина заявила, что продолжит исполнять украинские песни
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