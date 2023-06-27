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Надежда Бабкина выступила перед участниками спецоперации - РИА Новости, 27.06.2023
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Шоубиз
 
18:47 27.06.2023 (обновлено: 19:17 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/babkina-1880765685.html
Надежда Бабкина выступила перед участниками спецоперации
Надежда Бабкина выступила перед участниками спецоперации - РИА Новости, 27.06.2023
Надежда Бабкина выступила перед участниками спецоперации
Народная артистка России Надежда Бабкина разместила на своей странице в соцсети кадры выступления перед солдатами СВО в специальном учебном центре "Кубань"... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T18:47
2023-06-27T19:17
шоубиз
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Народная артистка России Надежда Бабкина разместила на своей странице в соцсети кадры выступления перед солдатами СВО в специальном учебном центре "Кубань" Кубанского казачьего войска.Певица дала концерт вместе с участниками фестиваля-марафона "Песни России", а после пообщалась с военнослужащими. "Удалось пообщаться с бойцами, которые отправятся на передовую пятого июля. Это очень важно просто поговорить, сказать напутственные слова, поддержать, благословить", – написала Бабкина. Она также пожелала участникам спецоперации вернуться домой живыми. После начала СВО Надежда Бабкина поддержала ее и назвала очень своевременной. Артистка также приезжала с концертами в новые регионы и военные госпиталя. Певица много общалась с солдатами. По словам исполнительницы, для нее это было важно.
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надежда бабкина
Шоубиз, Надежда Бабкина
Надежда Бабкина выступила перед участниками спецоперации

Надежда Бабкина выступила перед солдатами СВО в учебном центре Кубанского казачьего войска

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПевица Надежда Бабкина выступает на праздничном концерте, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, во Дворце Республики в Минске
Певица Надежда Бабкина выступает на праздничном концерте, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, во Дворце Республики в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Народная артистка России Надежда Бабкина разместила на своей странице в соцсети кадры выступления перед солдатами СВО в специальном учебном центре "Кубань" Кубанского казачьего войска.
Певица дала концерт вместе с участниками фестиваля-марафона "Песни России", а после пообщалась с военнослужащими.
Сообщение, опубликованное Надеждой Бабкиной в социальной сети
Сообщение, опубликованное Надеждой Бабкиной в социальной сети
Сообщение, опубликованное Надеждой Бабкиной в социальной сети
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Сообщение, опубликованное Надеждой Бабкиной в социальной сети
Сообщение, опубликованное Надеждой Бабкиной в социальной сети
Сообщение, опубликованное Надеждой Бабкиной в социальной сети
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Сообщение, опубликованное Надеждой Бабкиной в социальной сети
Сообщение, опубликованное Надеждой Бабкиной в социальной сети
Сообщение, опубликованное Надеждой Бабкиной в социальной сети
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Сообщение, опубликованное Надеждой Бабкиной в социальной сети
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Сообщение, опубликованное Надеждой Бабкиной в социальной сети
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Сообщение, опубликованное Надеждой Бабкиной в социальной сети
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"Удалось пообщаться с бойцами, которые отправятся на передовую пятого июля. Это очень важно просто поговорить, сказать напутственные слова, поддержать, благословить", – написала Бабкина.
Она также пожелала участникам спецоперации вернуться домой живыми.
После начала СВО Надежда Бабкина поддержала ее и назвала очень своевременной.
Артистка также приезжала с концертами в новые регионы и военные госпиталя. Певица много общалась с солдатами. По словам исполнительницы, для нее это было важно.
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ШоубизНадежда Бабкина
 
 
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