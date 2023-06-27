https://ria.ru/20230627/babkina-1880765685.html

Надежда Бабкина выступила перед участниками спецоперации

Надежда Бабкина выступила перед участниками спецоперации - РИА Новости, 27.06.2023

Надежда Бабкина выступила перед участниками спецоперации

Народная артистка России Надежда Бабкина разместила на своей странице в соцсети кадры выступления перед солдатами СВО в специальном учебном центре "Кубань"... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T18:47

2023-06-27T18:47

2023-06-27T19:17

шоубиз

надежда бабкина

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Народная артистка России Надежда Бабкина разместила на своей странице в соцсети кадры выступления перед солдатами СВО в специальном учебном центре "Кубань" Кубанского казачьего войска.Певица дала концерт вместе с участниками фестиваля-марафона "Песни России", а после пообщалась с военнослужащими. "Удалось пообщаться с бойцами, которые отправятся на передовую пятого июля. Это очень важно просто поговорить, сказать напутственные слова, поддержать, благословить", – написала Бабкина. Она также пожелала участникам спецоперации вернуться домой живыми. После начала СВО Надежда Бабкина поддержала ее и назвала очень своевременной. Артистка также приезжала с концертами в новые регионы и военные госпиталя. Певица много общалась с солдатами. По словам исполнительницы, для нее это было важно.

https://ria.ru/20220512/babkina-1788184643.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

надежда бабкина