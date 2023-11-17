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В Крыму изучат вопрос возможной национализации отеля Софии Ротару - РИА Новости, 17.11.2023
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Туризм
 
14:33 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/rotaru-1910089492.html
В Крыму изучат вопрос возможной национализации отеля Софии Ротару
В Крыму изучат вопрос возможной национализации отеля Софии Ротару - РИА Новости, 17.11.2023
В Крыму изучат вопрос возможной национализации отеля Софии Ротару
В Крыму изучат вопрос возможной национализации отеля Софии Ротару в Ялте, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:33
2023-11-17T14:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. В Крыму изучат вопрос возможной национализации отеля Софии Ротару в Ялте, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "В Крыму продолжает работать антитеррористическая комиссия. До принятия конкретных решений ее деятельность не освещается. Если есть вопрос, касающийся национализации ее имущества, будем его решать... От того, что она владела у нас недвижимостью, крымчанкой она не стала. Она никогда не была солидарна с нами, не разделяла нашу позицию по многим важным и принципиальным для нас вопросам, только использовала Крым, когда ей это было выгодно", – подчеркнул глава парламента. Ранее крымский парламент национализировал имущество ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. Отель Ротару "Вилла София" расположен на набережной Ялты. Он закрыт уже несколько лет и выставлен на продажу.
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новости - туризм, ялта, россия, софия ротару, туризм, шоу-бизнес
Туризм, Новости - Туризм, Ялта, Россия, София Ротару, Туризм, Шоу-бизнес
В Крыму изучат вопрос возможной национализации отеля Софии Ротару

Отель певицы Софии Ротару в центре Ялты могут выставить на торги

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПевица София Ротару
Певица София Ротару - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. В Крыму изучат вопрос возможной национализации отеля Софии Ротару в Ялте, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"В Крыму продолжает работать антитеррористическая комиссия. До принятия конкретных решений ее деятельность не освещается. Если есть вопрос, касающийся национализации ее имущества, будем его решать... От того, что она владела у нас недвижимостью, крымчанкой она не стала. Она никогда не была солидарна с нами, не разделяла нашу позицию по многим важным и принципиальным для нас вопросам, только использовала Крым, когда ей это было выгодно", – подчеркнул глава парламента.
Ранее крымский парламент национализировал имущество ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
Отель Ротару "Вилла София" расположен на набережной Ялты. Он закрыт уже несколько лет и выставлен на продажу.
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