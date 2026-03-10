Путин поздравил композитора Зацепина со столетним юбилеем

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летием, отметив, что он по-прежнему щедро дарит любителям музыки свой талант и новые произведения.

"Сердечно поздравляю Вас со 100-летием со дня рождения. Искренне рад, что столь впечатляющий юбилей Вы встречаете на творческом подъёме, в прекрасном настроении, в кругу родных, друзей, верных поклонников. И по-прежнему щедро дарите любителям музыкального искусства свой талант и новые замечательные произведения", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер пожелал композитору крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего самого доброго.