Путин поздравил композитора Зацепина со столетним юбилеем

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летием, отметив, что он по-прежнему щедро дарит любителям музыки свой талант и новые произведения.
Во вторник композитор и народный артист РФ Александр Зацепин отмечает свое 100-летие.
"Сердечно поздравляю Вас со 100-летием со дня рождения. Искренне рад, что столь впечатляющий юбилей Вы встречаете на творческом подъёме, в прекрасном настроении, в кругу родных, друзей, верных поклонников. И по-прежнему щедро дарите любителям музыкального искусства свой талант и новые замечательные произведения", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Российский лидер пожелал композитору крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего самого доброго.
Композитор и народный артист РФ Александр Зацепин написал знаменитые мелодии к песням из фильмов "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Бриллиантовая рука" и другим. Всего композитор создал песни к более чем 90 фильмам. Его композиции "Куда уходит детство", "Есть только миг", "С любовью встретиться", "Если б я был султан", "Остров невезения" стали народными хитами. Песни Зацепина исполняли звезды советской эстрады и кино – Алла Пугачева, Андрей Миронов, Юрий Никулин, Татьяна Анциферова, Аида Ведищева, София Ротару, Жанна Рождественская и другие.
Зацепин был удостоен звания Героя Труда в 2025 году.