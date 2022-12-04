Рейтинг@Mail.ru
Биография Симона Осиашвили - РИА Новости, 04.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221204/osiashvili-1835888680.html
Биография Симона Осиашвили
Биография Симона Осиашвили - РИА Новости, 04.12.2022
Биография Симона Осиашвили
Российский поэт-песенник Симон Осиашвили родился 4 декабря 1952 года в городе Львов (УССР, ныне – Украина). РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T02:10
2022-12-04T02:10
справки
софия ротару
михаил шуфутинский
григорий лепс
львов
украина
москва
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835887757_0:20:2236:1278_1920x0_80_0_0_308f235798754bedc3bd898e47c2a43e.jpg
Российский поэт-песенник Симон Осиашвили родился 4 декабря 1952 года в городе Львов (УССР, ныне – Украина).В 1974 году окончил Львовский политехнический институт по специальности прикладная математика (ныне Национальный университет "Львовская политехника"). В 1985 году – Литературный институт имени А.М. Горького.В 1974-1979 годах работал во Львове в разных вычислительных центрах.В 1984 году Симон Осиашвили написал свою дебютную песню "Жизнь", которую спела София Ротару.За время творческой деятельности поэт написал более полутысячи композиций, самые известные из песен Осиашвили: "Не сыпь мне соль на рану", "Бабушки-старушки", "За милых дам", "Киса", "Колодец", "Капля в море", "Дорогие мои старики", "У опера с Петровки", "Ты мой бог", "Зимний сад", "Первые цветы" и др.Исполнителями песен Симона Осиашвили были Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Кристина Орбакайте, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Тамара Гвердцители, Маша Распутина, Александр Буйнов, Ирина Понаровская, Валерий Леонтьев, Татьяна Овсиенко, Валентина Легкоступова, Екатерина Семенова, Наталья Сенчукова, Владислав Сташевский, Александр Кальянов, а также ансамбли "Золотое Кольцо", "Дюна", "Веселые Ребята", "Синяя Птица" и многие другие.Симон Осиашвили в разное время сотрудничал с такими композиторами, как Владимир Мигуля, Давид Тухманов, Игорь Крутой, Аркадий Укупник, Евгений Кобылянский, Виктор Чайка, Владимир Матецкий, Вячеслав Малежик, Александр Батурин, Юрий Варум и др. В середине 1990-х годов Симон Осиашвили начал сольную карьеру. Выпустил диски "Положи мне голову на плечо" (1995), "От любви любви не ищут" (1998) и "Любимые песни.ру" (2004), где выступил не только как автор стихов, но и музыки.Симон Осиашвили написал песни для телевизионного фильма "Что такое Ералаш"(1985) и художественного фильма "Приморский бульвар"(1990).Автор стихотворных сборников "Мне легко жить в России" (1996), "Не сыпь мне соль на рану" (2006)", "Мамины глаза" (2016) и "Дорогие мои старики" (2021).Член Союза писателей Москвы.Заслуженный артист Российской Федерации (2002).Неоднократно становился лауреатом фестиваля "Песня года". Удостоен Памятного приза имени Роберта Рождественского "за вклад в развитие отечественной эстрадной песни" (2004).Лауреат премии ФСБ в номинации "Музыкальное искусство" (2014) за песню "Линия жизни". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
львов
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835887757_236:0:2224:1491_1920x0_80_0_0_17b352eccfdc7e9e832d042a88c509de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, софия ротару, михаил шуфутинский, григорий лепс, львов, украина, москва, шоу-бизнес
Справки, София Ротару, Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Львов, Украина, Москва, Шоу-бизнес
02:10 04.12.2022
 

Биография Симона Осиашвили

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПоэт-песенник Симон Осиашвили на гала-ужине
Поэт-песенник Симон Осиашвили на гала-ужине - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Поэт-песенник Симон Осиашвили на гала-ужине
Читать ria.ru в
Российский поэт-песенник Симон Осиашвили родился 4 декабря 1952 года в городе Львов (УССР, ныне – Украина).
В 1974 году окончил Львовский политехнический институт по специальности прикладная математика (ныне Национальный университет "Львовская политехника"). В 1985 году – Литературный институт имени А.М. Горького.
В 1974-1979 годах работал во Львове в разных вычислительных центрах.
В 1984 году Симон Осиашвили написал свою дебютную песню "Жизнь", которую спела София Ротару.
За время творческой деятельности поэт написал более полутысячи композиций, самые известные из песен Осиашвили: "Не сыпь мне соль на рану", "Бабушки-старушки", "За милых дам", "Киса", "Колодец", "Капля в море", "Дорогие мои старики", "У опера с Петровки", "Ты мой бог", "Зимний сад", "Первые цветы" и др.
Исполнителями песен Симона Осиашвили были Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Кристина Орбакайте, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Тамара Гвердцители, Маша Распутина, Александр Буйнов, Ирина Понаровская, Валерий Леонтьев, Татьяна Овсиенко, Валентина Легкоступова, Екатерина Семенова, Наталья Сенчукова, Владислав Сташевский, Александр Кальянов, а также ансамбли "Золотое Кольцо", "Дюна", "Веселые Ребята", "Синяя Птица" и многие другие.
Симон Осиашвили в разное время сотрудничал с такими композиторами, как Владимир Мигуля, Давид Тухманов, Игорь Крутой, Аркадий Укупник, Евгений Кобылянский, Виктор Чайка, Владимир Матецкий, Вячеслав Малежик, Александр Батурин, Юрий Варум и др.
В середине 1990-х годов Симон Осиашвили начал сольную карьеру. Выпустил диски "Положи мне голову на плечо" (1995), "От любви любви не ищут" (1998) и "Любимые песни.ру" (2004), где выступил не только как автор стихов, но и музыки.
Симон Осиашвили написал песни для телевизионного фильма "Что такое Ералаш"(1985) и художественного фильма "Приморский бульвар"(1990).
Автор стихотворных сборников "Мне легко жить в России" (1996), "Не сыпь мне соль на рану" (2006)", "Мамины глаза" (2016) и "Дорогие мои старики" (2021).
Член Союза писателей Москвы.
Заслуженный артист Российской Федерации (2002).
Неоднократно становился лауреатом фестиваля "Песня года". Удостоен Памятного приза имени Роберта Рождественского "за вклад в развитие отечественной эстрадной песни" (2004).
Лауреат премии ФСБ в номинации "Музыкальное искусство" (2014) за песню "Линия жизни".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиСофия РотаруМихаил ШуфутинскийГригорий ЛепсЛьвовУкраинаМоскваШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала