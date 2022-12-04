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Биография Симона Осиашвили

Биография Симона Осиашвили - РИА Новости, 04.12.2022

Биография Симона Осиашвили

Российский поэт-песенник Симон Осиашвили родился 4 декабря 1952 года в городе Львов (УССР, ныне – Украина). РИА Новости, 04.12.2022

2022-12-04T02:10

2022-12-04T02:10

2022-12-04T02:10

справки

софия ротару

михаил шуфутинский

григорий лепс

львов

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Российский поэт-песенник Симон Осиашвили родился 4 декабря 1952 года в городе Львов (УССР, ныне – Украина).В 1974 году окончил Львовский политехнический институт по специальности прикладная математика (ныне Национальный университет "Львовская политехника"). В 1985 году – Литературный институт имени А.М. Горького.В 1974-1979 годах работал во Львове в разных вычислительных центрах.В 1984 году Симон Осиашвили написал свою дебютную песню "Жизнь", которую спела София Ротару.За время творческой деятельности поэт написал более полутысячи композиций, самые известные из песен Осиашвили: "Не сыпь мне соль на рану", "Бабушки-старушки", "За милых дам", "Киса", "Колодец", "Капля в море", "Дорогие мои старики", "У опера с Петровки", "Ты мой бог", "Зимний сад", "Первые цветы" и др.Исполнителями песен Симона Осиашвили были Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Кристина Орбакайте, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Тамара Гвердцители, Маша Распутина, Александр Буйнов, Ирина Понаровская, Валерий Леонтьев, Татьяна Овсиенко, Валентина Легкоступова, Екатерина Семенова, Наталья Сенчукова, Владислав Сташевский, Александр Кальянов, а также ансамбли "Золотое Кольцо", "Дюна", "Веселые Ребята", "Синяя Птица" и многие другие.Симон Осиашвили в разное время сотрудничал с такими композиторами, как Владимир Мигуля, Давид Тухманов, Игорь Крутой, Аркадий Укупник, Евгений Кобылянский, Виктор Чайка, Владимир Матецкий, Вячеслав Малежик, Александр Батурин, Юрий Варум и др. В середине 1990-х годов Симон Осиашвили начал сольную карьеру. Выпустил диски "Положи мне голову на плечо" (1995), "От любви любви не ищут" (1998) и "Любимые песни.ру" (2004), где выступил не только как автор стихов, но и музыки.Симон Осиашвили написал песни для телевизионного фильма "Что такое Ералаш"(1985) и художественного фильма "Приморский бульвар"(1990).Автор стихотворных сборников "Мне легко жить в России" (1996), "Не сыпь мне соль на рану" (2006)", "Мамины глаза" (2016) и "Дорогие мои старики" (2021).Член Союза писателей Москвы.Заслуженный артист Российской Федерации (2002).Неоднократно становился лауреатом фестиваля "Песня года". Удостоен Памятного приза имени Роберта Рождественского "за вклад в развитие отечественной эстрадной песни" (2004).Лауреат премии ФСБ в номинации "Музыкальное искусство" (2014) за песню "Линия жизни". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, софия ротару, михаил шуфутинский, григорий лепс, львов, украина, москва, шоу-бизнес