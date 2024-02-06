https://ria.ru/20240206/yalta-1925602790.html

Сенатор предложил передать виллу Ротару в Крыму под Дворец бракосочетания

Сенатор предложил передать виллу Ротару в Крыму под Дворец бракосочетания - РИА Новости, 06.02.2024

Сенатор предложил передать виллу Ротару в Крыму под Дворец бракосочетания

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков предложил национализировать виллу певицы Софии Ротару в Ялте за ее... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T09:16

2024-02-06T09:16

2024-02-06T09:16

ялта

софия ротару

сергей цеков

янина павленко

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков предложил национализировать виллу певицы Софии Ротару в Ялте за ее антироссийскую позицию и передать здание под Дворец бракосочетания. Ранее президиум Русской общины Крыма предложил лишить Ротару звания "Почетный гражданин Ялты". Глава администрации города Янина Павленко поддержала эту инициативу и объявила по этому поводу опрос в своем Telegram-канале. С вечера понедельника в нем приняли участие более 2 тысяч человек, около 80% из них высказались за лишения певицы почетного звания. "Ротару настроена антироссийски и позволяла себе множество антироссийских высказываний, открыто помогая вооруженным силам Украины. Она не имеет никакого права носить звания почетного гражданина Ялты. Кроме того, считаю, что также нужно национализировать ее виллу, которая стоит на набережной Ялты", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, в национализированном здании можно разместить Дворец бракосочетания, который нуждается в новом помещении.

https://ria.ru/20231030/kvartira-1906180626.html

https://ria.ru/20230204/aktivy-1849698149.html

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ялта, софия ротару, сергей цеков, янина павленко, общество